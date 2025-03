Peaky Blinders powracają. Takiej formy się nie spodziewałeś

World of Tanks znane jest z podejmowania ciekawych współprac z popularnymi markami. Do gry o czołgach trafiły już elementy z Wojowniczych Żółwi Ninja, Diuny czy Hot Wheels, a teraz przyszła pora na kooperację z jednym z najlepiej ocenianych seriali w historii, czyli Peaky Blinders. Wargaming zapowiedziało dziś specjalną przepustkę sezonową, która pozwoli Wam się wczuć w dwudziestowiecznych gangsterów.

Już jutro do World of Tanks trafi nowa przepustka sezonowa, wprowadzająca pojazdy inspirowane popularnym serialem, a także samych bohaterów gangsterskiej produkcji, w formie członków załogi. Główną nagrodą jest francuski czołg premium IX poziomu – Char Murat – w limitowanej wersji stylu 3D „Tommy”. Został zaprojektowany na wzór jednostek bojowych z I wojny światowej i ma na pancerzu namalowany napis „Shelby”.

„Nie dostajesz tego, na co zasługujesz. Dostajesz to, co weźmiesz.” Ten szybki czołg średni z automatem ładującym jest dla tych, którzy żyją zgodnie z maksymą Tommy'ego Shelby. Może Wam dać przygniatającą siłę ognia, dostępną w zaledwie kilka sekund”