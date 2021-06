Tegoroczny PC Gaming Show z toną zapowiedzi i zwiastunów. Jest na co czekać!

Nie są to oczywiście gry, które wylądują wyłącznie na platformie PC, wiele z nich pojawi się również na konsolach. Połowa roku i okolice targów E3 (które pewnie kiedyś powrócą w klasycznej formie) to prawdziwe święto dla graczy. To właśnie takie pokazy wzbudzają emocje i przypominają lub pokazują na co warto czekać i jakie daty zaznaczyć na czerwono kalendarzem.

Dla przypomnienia – takie gry pokazał Ubisoft.

A takie Microsoft.

A teraz przechodzimy do zwiastunów i zapowiedzi gier z tegorocznego PC Gaming Show.

Dying Light 2 ma pojawić się 7 grudnia i trafić na PC, PS4, PS5, Xbox One oraz Xbox Series X/S.

Swoją premierę będzie mieć wreszcie polskie Chernobylite. 22 lipca 2021 na PC, latem na PS4 i Xbox One.

12 sierpnia dostaniemy Naraka: Bladepoint, tylko na PC.

Jeśli nie przepadacie za grami w 3D, pewnie spodoba Wam się They Always Run. Nie ma konkretnej daty premiery, ale póki co trafi wyłącznie na PC.

Orcs Must Die 3 przestało być grą dla Google Stadia i 14 lipca dotrze również na PC, PS4, PS5, Xbox One oraz Xbox Series X/S.

Bez konkretnej daty premiery, ale ze zwiastunem – Vampire: The Masquerade – Swansong. PC, PS4, PS5, Xbox One oraz Xbox Series X/S.

Przyjemnie zapowiada się GigaBash, który trafi na PC oraz PS4.

3 sierpnia na PC, PS4, PS5, Xbox One oraz Xbox Series X/S. postrzelamy natomiast w Lemnis Gate.

Jesienią tego roku polecimy na PC, Xbox One, Xbox Series X/s oraz Nintendo Switch w kosmos (a przynajmniej spróbujemy) w Next Space Rebels.

Na PC zagramy jeszcze w tym roku w WarTales

Oraz Ixion, ale tu akurat dopiero w 2022.

Humankind dotrze wyłącznie na PC, ale jeszcze w te wakacje – 17 sierpnia.

Jurassic World: Evolution 2. Ten rok, PC, PS4, PS5, Xbox One oraz Xbox Series X/S.

29 lipca we wczesnym dostępie w Project Warlock 2. Tylko PC.

Gloomwood, PC w Early Access w 2022 roku.

Soulstice. PC, PS5, Xbox Series X/S, 2022 rok.

Zwiastuna bez daty premiery doczekało się Far: Changing Tides. Zagramy na PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S oraz Nintendo Switch.

Co jeszcze?

Lakeburg Legacies, tylko na PC.

Silt, tylko PC.

Hello Neighbour 2. Jeszcze w tym roku na PC, Xbox One oraz Xbox Series X/S.

Warhammer 40,000: Chaos Gate – Daemonhunters – PC, 2022.

Również PC i również przyszły rok – Pioner

Arboria. Sierpień 2021, PC.

Tynykin. PC, 2022.

Ciekawie wygląda Sacrifire.

Oraz Icarus – tu znamy datę i platformę. PC, 11 sierpnia.

Niedługo powinniśmy też zagrać w Mechajammer.

A w niedalekiej przyszłości w The Wandering Village.

5 sierpnia we wczesnym dostępie wyląduje Death Trash. Tylko PC.

W 2022 roku zagramy w pc-towe Songs of Conquest.

oraz Citizen Sleeper.

Znaleźliście coś dla siebie i na coś konkretnego czekacie najbardziej?