Konferencja Ubisoft Forward na E3 2021: kilka nowości, wsparcie znanych marek i gra Avatar

Rainbox Six Extraction

Firma na 16 września zapowiedziała premierę Rainbox Six Extraction, czyli nastawioną na PVE wersję popularnej strzelanki Rainbow Six Siege. Oznacza to, że zamiast walczyć z inną drużyną przeciwników, będziemy się mierzyć ze sterowanymi przez komputer/konsolę wrogami – jednak zupełnie innymi, bo chodzi o tępienie wciąż rozwijającego się pasożyta, odkrytego kilka lat wcześniej i zajmującego kolejne rejony kraju. Kooperacyjna rozgrywka przeznaczona będzie dla 1-3 graczy, przy czym każdego pojmanego operatora trzeba będzie uratować z gniazda pasożytów. Pokazano całkiem fajnie zrealizowany, dynamiczny zwiastun.

Oraz fragmenty rozgrywki, w których opowiedziano również o tym, z czym trzeba się będzie mierzyć przeszukując kolejne miejscówki na mapach. Jestem bardzo ciekawy jak taktyczna mechanika z podstawowego R6S sprawdzi się w takiej rozgrywce, szczególnie, że mam całkiem zgraną ekipę, z którą chętnie ogrywaliśmy kolejne mecze w normalnej wersji gry. A w końcu to znani już operatorzy, więc zabawa może być ciekawa

Rocksmith+

Kto by pomyślał, że Ubisoft pamięta jeszcze o Rocsksmith i zaprezentuje na swoim pokazie Rocskmith+. To dość specyficzna gra, w której podłączamy do komputera lub konsoli prawdziwą gitarę. Z jednej strony zabawa, z drugiej nauka – choć oczywiście grono odbiorców jest mocno ograniczone.

Pamiętajcie, że to gra/usługa subskrypcyjna. Da się też zagrać na gitarze akustycznej, ponieważ aplikacja mobilna z Rocksmith+ będzie wykorzystywać wbudowany w smartfona mikrofon. Dziś można się już zapisać na zamknięte testy wersji beta na PC.

Riders Republic

Zastanawialiście się kiedyś jak wyglądałoby ubisoftowe The Crew gdyby zamiast aut, samolotów i łodzi umieścić tam na przykład rowery, deski i inne tego typu pojazdy do sportów ekstremalnych? Już nie musicie, bo Ubisoft zrobił właśnie coś takiego pokazując nową grę Riders Republic. Wygląda całkiem nieźle. A mają w tym temacie doświadczenie, bo Steep było przyjemną produkcją. Obawiam się tylko, że skupianie się na społeczności może prowadzić do miliona powiadomień o aktywnościach, a sama akcja zejdzie na dalszy plan. oby nie. Premiera 2 września.

Just Dance 2022

Była gitara, przyszła tez pora na dzikie tańce przed ekranem. Powraca popularne Just Dance, czyli Just Dance 2022. Nie mam pojęcia kim jest Todrick Hall, którym reklamuje grę Ubisoft, ale może osobom bardziej ogarniętym w tańcu to nazwisko coś powie. Zagramy 4 listopada na poprzedniej i obecnej generacji, a także na Switchu i Google Stadia.

Far Cry 6

Nie mogło też oczywiście zabraknąć chyba największej nadchodzącej premiery od Ubisoft, czyli Far Cry 6. Zobaczcie materiał.

Dodatkowo przepustka sezonowa do FC6 pozwoli nam wcielić się w…antagonistów z poprzednich odsłon serii. Dziwny, ale ciekawy pomysł.

Mario + Rabbids: Sparks of Hope

Nowej odsłony doczeka się też dość młoda gra Mario+Rabbids. To specyficzna, przeurocza gra, która powstała na bazie współpracy Nintendo i Ubisoftu. Tym razem odwiedzimy różne planety więc trudno wyzbyć się delikatnych skojarzeń z absolutnie kapitalną serią Super Mario Galaxy. Niestety premiera dopiero w 2022 roku.

Werewolves Within

Nowa gra? Nie, film z Samem Richardsonem i Milaną Vayntrub, reżyserem będzie Josh Ruben. Premiera już niedługo, bo 2 lipca 2021 roku. Zainteresowani?

Watch Dogs Legion Bloodlines

Swoich kilku chwil doczekało się również Watch Dogs Legion Bloodlines, czyli nowy wątek fabularny, który będzie się rozgrywał przed wydarzeniami z głównej fabuły. Premiera niedługo, bo 6 lipca.

Avatar: Frontiers of Pandora

W 2022 roku na PS5, Xbox Series X/S, PC, Stadia i Luna trafi zupełnie nowa gra Avater: Frontiers of Pandora. Pierwszoosobowy akcyjniak powstaje na bazie współpracy Massive Entertainment (studio Ubisoftu), Lightstorm Entertainment i Disney – jak możecie się domyślić, to gra w uniwersum Avatara. Zwiastun wygląda bardzo przyjemnie, choć oczywiście na tym etapie nie pokazuje nic z rozgrywki a raczej animowane obietnice, które….no cóż, w przypadku Ubisoftu często mocno zderzają się z rzeczywistą grą.

Nowości otrzyma również The Crew 2.

Brawlhalla

Trackmania

For Honor

oraz Assassin’s Creed Valhalla.

Myślę, że obejrzenie powyższych zwiastunów najlepiej opowie o tym, czego możemy się spodziewać po wsparciu obecnych już na rynku gier Ubisoftu.