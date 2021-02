Dying Light 2: chaos produkcyjny i CEO „zapatrzony” w CD Projekt – tak wygląda praca w Techland?

O tym, że nad polskim Dying Light 2 zebrały się czarne chmury informowano już od jakiegoś czasu. W ubiegłym roku serwis PolskiGamedev.pl pisał, że gra jest w rozsypce i wszystko wskazuje na to, że w 2021 roku nic się nie zmieniło. Na łamach TheGamer pojawił się właśnie obszerny tekst, który dobitnie pokazuje, że tak samo źle jest w samej firmie. „Ryba psuje się od głowy„, powiedział serwisowi jeden z rozmówców i zapoznając się z wypowiedziami innych obecnych oraz byłych pracowników Techland, trudno oprzeć się wrażeniu, że te słowa pasują do sytuacji wręcz idealnie. A nabierają jeszcze większego znaczenia w kontekście zamieszania wokół zabugowanego Cyberpunk 2077, gdzie zarządzanie przez projektem przez CD Projekt RED wydaje się głównym powodem tego, jak gra wyglądała na premierę i to, co się teraz wokół niej dzieje.

Jeśli jakimś cudem nie wiecie czym jest Techland, to już spieszę z odpowiedzią. To duże, uznane na całym świecie, polskie studio produkujące gry. Wrocławska firma Pawła Marchewki została założona w 1991 roku i choć produkowała gry od 1995 roku (Prawo Krwi), to naprawdę głośno zrobiło się o nim w 2006 kiedy na rynek trafiła bardzo ciekawa strzelanka Call of Juarez. Kluczowy dla firmy był bez wątpienia rok 2015 kiedy wypuścili świetne Dying Light. Bawiłem się przy tej produkcji wyśmienicie, gra zebrała bardzo dobre recenzje i uplasowała Techland w ekstraklasie producentów gier. Na co czekamy? Oczywiście na Dying Light 2, które – jak się okazuje – powstaje w wielkich bólach. Oczekiwania są ogromne, ale jeśli faktycznie w firmie dzieje się tak źle, jak donosi The Gamer, to albo w ogóle się tej produkcji nie doczekamy, albo będziemy bardzo rozczarowani. Bo wygląda na to, że nic nie idzie tam tak jak iść powinno.

Najbardziej zainteresowanym polecam przeczytanie całego raportu serwisu The Gamer, ja natomiast postaram się wybrać z niego najciekawsze i najważniejsze informacje, które niestety nie rzucają dobrego światła na firmę. Nie jestem oczywiście w stanie potwierdzić czy zaprzeczyć, natomiast mignęli mi przez ostatnie lata ludzie, którzy odchodzili z Techland i raczej nie wspominają czasu spędzonego w firmie zbyt dobrze, więc coś może być na rzeczy.

Wydaje się, że główne problemy w Techland oraz główne problemy z Dying Light 2 wynikają przede wszystkim z tak zwanego managementu, czyli faktycznie „ryba psuje się od głowy”. Z tekstu The Gamer można odnieść wrażenie, że głównym winowajcą jest tu CEO, Paweł Marchewka, który wymusza na pracownikach porównywanie ich pomysłów i rozwiązań z produktami innych firm. A to zabija kreatywność i od razu przekreśla wszelkie autorskie inicjatywy i projekty. Nie bez znaczenia wydają się również ciągłe odniesienia do CD Projekt RED, z którym Marchewka wydaje się cały czas obsesyjnie wręcz porównywać Techland. „Jedną z główny zasad jest to, że pomysł nie może zostać zaimplementowany jeśli nie da się go porównać z rozwiązaniem z innej gry„.

Nie ma nic złego z porównywaniem się do konkurencji, ale w Techlandzie to wymyka się wszelkim ramom logiki. Bardzo często jesteś proszony o pokazanie porównania z konkurencją, a nie swojego własnego pomysłu. Często kończy się to przerobieniem projektu na taki jak u innych, co nie ma żadnego związku z kreatywnością o której tak często mówi Techland. Wpływa to również na morale zespołu, który czuje brak zaufania do swoich umiejętności i kreatywności.

– podnoszą rozmówcy.

Prace nad Dying Light 2 opóźnia również kurczowa wręcz chęć wykorzystania autorskiego silnika Chrome Engine 6. I choć pracownicy nalegali by przenieść się na Unreal albo Unity, słyszą kategoryczne „nie”. Choć CEO firmy dostając informacje, że silnik spowalnia pracę developerów, to ma do nich pretensje, że wszystko idzie za wolno a oni nie potrafią wyrobić się z zadaniami w terminie. Swego czasu trwały prace nad usprawnieniem procesu produkcji gry i dostosowania go do rozwiązań znanych z innych studiów developerskich produkujących gry AAA. Skończyły się one jednak w momencie kiedy wieloletni pracownik Techland, Paweł Zawodny, odszedł z firmy i założył własne studio Strange New Things, które później zostało wcielone do CD Projekt Red. Kolejni producenci to niestety kolejne zmiany procesu produkcji, co wprowadza tylko chaos i jeszcze bardziej spowalnia prace. The Gamer pisze wręcz, że wspomniany proces produkcyjny zmienia się tak szybko, że mógłby równie dobrze nie istnieć. Chyba domyślacie się, że przez takie działania prace nad grą po prostu stoją w miejscu. Jeśli natomiast ktoś nowy w firmie zauważy problemy i ma siłę oraz pomysły na ich rozwiązanie, to zanim cokolwiek zrobi, żegna się z Techlandem, a u steru pozostają „starzy” pracownicy, który „zawsze byli dużym problemem„.

Wygląda też na to, że pomysły twórców nie mogą przejść akceptacji „góry” i doczekało się to nawet firmowego żartu „nic nigdy nie jest zaakceptowane, nawet tytuł gry„. Część pomysłów i rozwiązań musiała zostać przerobionych tylko dlatego, że Paweł Marchewka zmieniał zdanie po tym, jak zobaczył coś w internecie. Czytając takie rzeczy zastanawiam się, czy wspomniana „góra” w ogóle chce żeby Dying Light 2 kiedykolwiek ujrzało światło dzienne i naprawdę aż trudno mi uwierzyć w takie podejście do projektu.

Nie mamy zielonego pojęcia jak będzie wyglądać finalna wersja gry ani o czym będzie opowiadać. To zmienia się tak bardzo, ludzie ciągle odchodzą lub są wyrzucani.

– mówi jedno ze źródeł The Gamer.

Serwis porównuje Dying Light 2 z potworem Frankensteina, zlepkiem pomysłów i rozwiązań zaproponowanych przez pięć różnych ekip twórczych. To nie brzmi dobrze. Ponownie polecam zapoznać się z cały tekstem serwisu The Gamer, takich wypowiedzi opisujących chaos towarzyszący produkcji Dying Light 2 jest naprawdę sporo.