Nowe gry w abonamencie Xbox Game Pass. Kwiecień 2023

Początek kwietnia przyniesie abonentom Xbox Game Pass pięć nowych tytułów — z czego pierwszy, Loop Hero (dostępny zarówno w wariancie dla konsol Xbox jak i komputerów PC), udostępniany zostaje już dzisiaj.

Lich wrzucił świat w ponadczasową pętlę i pogrążył jego mieszkańców w niekończącym się chaosie. Władaj rozszerzającą się talią mistycznych kart, aby umieścić wrogów, budynki i teren wzdłuż każdej unikalnej pętli wyprawy dla dzielnego bohatera.

Ponadto w najbliższych dniach do usługi dołączą także:

Iron Brigade (chmura, konsole Xbox) — 6 kwietnia; Dołącz do Mobilnej Brygady Okopowej i chroń ludzkość przed złym zagrożeniem Monovision w tej strzelance typu Tower Defense od Double Fine Productions Tima Schafera. Wykorzystaj połączenie mobilnej siły ognia i stacjonarnej obrony, aby przechylić szalę wojny na naszą korzyść.

(chmura, konsole Xbox) — 6 kwietnia; Ghostwire: Tokyo (chmura, konsole Xbox, PC) — 12 kwietnia; Tokio zostało opanowane przez śmiertelnie niebezpieczne siły nadprzyrodzone, gdy niebezpieczny okultysta sprawia, że ludność miasta znika w jednej chwili. Połącz siły z potężną istotą widmową w jej dążeniu do zemsty i opanuj potężny arsenał umiejętności, aby odkryć mroczną prawdę stojącą za zniknięciem, stawiając czoła nieznanemu w Ghostwire: Tokyo już 12 kwietnia, w tym w nowej aktualizacji Spider's Thread.

(chmura, konsole Xbox, PC) — 12 kwietnia; NHL 23 (konsole Xbox) w ramach EA Play — 13 kwietnia; Klasyka gatunku sportówek. Najświeższa odsłona najpopularniejszego hokeju wkracza do usługi — to pierwsza oferująca także dostęp do zespołów kobiecych!

(konsole Xbox) w ramach EA Play — 13 kwietnia; Minecraft Legends (chmura, konsole Xbox, PC) — 18 kwietnia; Najnowsza gra w uniwersum Minecraft zadebiutuje w ramach abonamentu Xbox Game Pass już w dniu swojej światowej premiery. Czy okażemy się bohaterem którego potrzebuje tamtejsza kraina? Eksploracja, walki, tony frajdy w świecie zbudowanym z bloków!

(chmura, konsole Xbox, PC) — 18 kwietnia;

Ponadto, jak zwykle, nie zabraknie tam również aktualizacji, DLC do gier oraz wcześniejszego dostępu do tytułów i marek dostępnych w ramach usługi. Wśród nich m.in. early access do EA Sports PGA Tour czy dodatek do Jurassic World Evolution 2: Feathered Species Pack! Jeżeli wykonujecie zadania w ramach Xbox Game Pass Questes, to w kwietniu przygotowano zadania w dwóch tytułach. Ostatni z punktów to czysta przyjemność ;)

For Honor: Marching Fire Edition (250 punktów - tylko Ultimate): Zdobądź 3 zabójstwa honorowe albo 3 zabójstwa;

(250 punktów - tylko Ultimate): Zdobądź 3 zabójstwa honorowe albo 3 zabójstwa; Marvel's Avengers (5 punktów): zagraj w grę;

(5 punktów): zagraj w grę; Zdobądź osiągnięcie w dowolnej grze Game Pass (50 punktów).

Gry które opuszczają Xbox Game Pass 15 kwietnia 2023

Z gorszych wiadomości — zestaw produkcji, które za niespełna dwa tygodnie opuszczą abonament Xbox Game Pass. To ostatni dzwonek by ukończyć rozgrzebane historie — ale także szansa, by nabyć je z 20% zniżką!