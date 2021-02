Patryk Vega, polski komunikator i Mosad. Co tu się w ogóle wydarzyło?

Polski Signal?

UseCrypt Messenger to polski komunikator bazujący na protokołach Signala z dodatkiem własnych rozwiązań, o którym jakiś czas temu zrobiło się głośno w wyniku ich kontrowersyjnej kampanii marketingowej. Twórcy programu skrytykowali wówczas całą konkurencję, łącznie ze wspomnianym Signalem i jednocześnie pochwalili się, że są jedynym w pełni bezpiecznym komunikatorem.

W tzw. międzyczasie część polskich specjalistów zajmujących się bezpieczeństwem skrytykowała niektóre elementy tej aplikacji, wskazując na zaskakujące niedoróbki. Skrytykowano też tezy z ich agresywnego przekazu dotyczące konkurencji, jako w wielu miejscach naciągane. Wydaje się, że aplikacja ma kilka ciekawych, autorskich rozwiązań, ale sposób komunikacji, tak jak i Patryk Vega, budzi kontrowersje.

Viral, ale po co?

Filmik sprzeda się viralowo w polskich internetach, nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Pozostaje jednak pytanie, czy tak cepeliowy sposób jest odpowiednią formą promowania produktu, mającego być świętym Grallem wśród komunikatorów zapewniających bezpieczeństwo naszych rozmów? Czy płatna usługa jaką jest UseCrypt znajdzie amatorów wśród ludzi kompletnie nie znających się na sieciowym bezpieczeństwie?

Nie mam wątpliwości, że to do nich jest skierowana. W reklamie pada parę „buzzwordów” wykorzystujących nośność słowa Mosad i wizerunek Izreala, jako państwa wybitnie dbającego o bezpieczeństwo. Jednocześnie tych rewelacji nie ma za bardzo gdzie zweryfikować. Rekomendacja z Izraela nie została wrzucona na stronę www komunikatora, nie znalazłem tam nawet najmniejszej wzmianki o niej (a są wspomniani np. WAT czy Dell). Nie znalazłem też żadnego opisu, w jaki sposób aplikacja miałaby wykrywać obecność Pegasusa, co jest jednym z głównych marketingowych „haczyków” w tej reklamie.

Przaśny jednorożec?

Generalnie, oglądając ten filmik rozjeżdża mi się przekaz odnośnie stanu rozwoju samej firmy. Jakiś czas temu czytałem informacje, że to za chwilę może być kolejny jednorożec. Mieli otwierać zagraniczne biura m. in. w Stanach, a tymczasem przaśna reklama o zasięgu ograniczonym tylko do Polski, raczej do tego wizerunku nie pasuje.