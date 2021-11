Nowe przepisy działają, liczba zabitych na przejściach spadła o 40%

Spada liczba zabitych na przejściach

W czerwcu 2021 roku weszły w życie przepisy, które dały pieszym pierwszeństwo już nie tylko na samym przejściu, ale również przed nim. Wiele osób podnosiło wtedy głosy, że to martwy przepis, który nic nie zmieni, ale tylko pozwoli karać kierowców bezpodstawnymi mandatami. Rzeczywistość okazuje się diametralnie inna i myślę, że każdy z was odczuł to już na własnej skórze. Dzięki nagłośnieniu tych zmian w mediach i kampanii społecznej, kierowcy znają nowy przepis i zwracają baczniejszą uwagę na przejścia dla pieszych oraz ich okolice. Ma to swoje przełożenie również na statystyki wypadków.

Portal brd24.pl porównał dane za pierwsze 10 miesięcy w 2019, 2020 i 2021 roku i ma jednoznaczne wnioski. Liczba wypadków spowodowanych przez kierujących pojazdami z powodu „nieustąpienia pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych” spadła o 30% w dwa lata, w 2019 roku było ich 2077, w 2020 - 1791, a w 2021 już tylko 1439. Trzeba jednak pamiętać, że nowe przepisy obowiązywały tylko przez 5 miesięcy tego roku, od czerwca. Jeszcze lepiej wygląda statystyka osób, które zginęły na przejściach dla pieszych. W tym roku mamy 81 takich przypadków, podczas gdy w pierwszych 10 miesiącach 2019 roku było ich aż 139, a w analogicznym okresie roku 2020 - 130. Różnica jest więc ogromna i na pewno nie można powiedzieć, że to zwykły błąd statystyczny. Podobnie wyglądają statystyki związane z rannymi, w 2019 roku było to 2042 osoby, w tym roku jest to 1415 osób.

Dane te z pewnością napawają optymizmem i udowadniają sceptykom, że zmiana przepisów była konieczna. Jak zauważa Łukasz Zboralski z brd24.pl, zbliżamy się już teraz do efektów jakie osiągnęła Litwa po wprowadzeniu podobnych przepisów, czyli redukcji liczby zabitych na przejściach o 50%. Jakkolwiek byłaby to niepopularna opinia, to wiele wskazuje na to, że podobny efekt mogą dać wyższe mandaty, która zaczną obowiązywać w przyszłym roku.

źródło: brd24.pl