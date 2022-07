Zanim dojdziemy do samej akcji, trochę smutnych statystyk. Od stycznia do maja 2022 r. rowerzyści spowodowali 349 wypadków. Zginęły w nich 24 osoby. Wszystkich wypadków z udziałem rowerzystów w tym roku zanotowano już 1101. W ubiegłym roku, w podobnym okresie, było to 874, a w 2020 - 998. W wszystkich wypadkach zginęło od początku roku 55 rowerzystów. Jak podaje Policja, do większości wypadków z udziałem rowerzystów dochodzi w terenie zabudowanym. Powodów wypadków jest kilka. Od niedostosowania prędkości do warunków na drodze, po źle wykonywane manewry skrętu, nie przestrzeganie znaków drogowych, na nieustąpieniu pierwszeństwa przejazdu kończąc. Żeby jednak nie zrzucać całą odpowiedzialność na rowerzystów. Najwięcej wypadków w których poszkodowani byli rowerzyści to nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu przez kierujących innymi rodzajami pojazdów.

Nie dziwi więc fakt, że w przestrzeni publicznej coraz częściej mówi się o tym, co zrobić, by zwiększyć bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu. Organizatorzy akcji #Czasnabezpiecznyrower apelują o zwiększoną uwagę na drogach i przestrzeganie przepisów, dzięki czemu można uniknąć wielu nieprzyjemnych zdarzeń.

To kampania społeczna kierowana przede wszystkim do rowerzystów. Z jej charakteru edukacyjnego powinni jednak skorzystać inni uczestnicy ruchu drogowego. Jej celem jest promowanie świadomego i bezpiecznego zachowania na drodze. Podnoszone przez organizatorów kwestie dotyczą przede wszystkim problemu związanego z nieznajomością przepisów. Akcja przypomina najważniejsze punkty, na które powinni zwracać szczególną uwagę rowerzyści. Akcja wspierana jest przez Fundację ANDER i FRANCOR, a partnerem jest BikeExpo Narodowy Test Rowerowy.

Kampania „Czas na bezpieczny rower” przypomina o podstawowych zasadach bezpieczeństwa

Jeżeli chcemy poruszać się bezpiecznie rowerem po drodze, musimy zacząć od podstaw. Przede wszystkim powinniśmy zapoznać się z przepisami ruchu drogowego a więc ustawą Prawo o ruchu drogowym, która m.in. określa zasady ruchu na drogach publicznych, w strefach zamieszkania i strefach ruchu oraz stosować się do nich. Warto uświadamiać rowerzystów, że zgodnie z przepisami są oni kierującymi pojazdem, co oznacza, że mają zarówno swoje prawa, ale też i obowiązki.

- mówi podkom. Michał Gaweł z Wydziału Prasowo-Informacyjnego Komendy Głównej Policji. Przypomina jednocześnie, że trzeba pamiętać o odpowiednim wyposażeniu roweru. Ten musi posiadać z przodu co najmniej jedno światło pozycyjne barwy białem lub żółtej selektywnej. Natomiast z tyłu musi znaleźć się światło odblaskowe w kolorze czarnym i o kształcie, które nie jest trójkątem. Wymagane jest również jedno światło pozycyjne barwy czerwonej, działający hamulec i dzwonek (lub inny sygnał z odpowiednim dźwiękiem). Nie można też zapominać o widoczni dla innych uczestników ruchu - zarówno pieszych, jak i zmotoryzowanych. Im lepiej widać rowerzystę, tym więcej czasu na reakcję ma inny użytkownik drogi.

Ale przepisy to nie wszystko. Warto stosować również dobre praktyki, jak np. komunikację za pomocą gestów podczas jazdy w kolumnie, która może zapobiec wjechaniu komuś „w koło”. Prosta sygnalizacja ręką zapowie nagłe zatrzymanie się, zwolnienie tempa, ominięcie dziury w drodze czy zmianę pasa jazdy. Skąd czerpać tę wiedzę? Zapytaj po prostu kogoś, kto ma większą praktykę w podróżowaniu na dwóch kółkach, albo jadąc obserwuj innych – ta nauka nie jest ani trudna, ani czasochłonna.

Źródło: informacje prasowe