Paradoks kompatybilności Windowsa. Jest na starszych komputerach – źle, nie ma – też źle

Od kiedy Microsoft oficjalnie pokazał Windowsa 11, w sieci nie milkną głosy na jego temat. I nie ma się co dziwić – w końcu jest to duże wydarzenie, które wpłynie na to, jak cała ludzkość będzie w najbliższym czasie korzystała z komputera – czy tego chce czy nie. Sam niedawno popełniłem wpis o tym, co mi się w najnowszym systemie nie podoba (póki co, bo mamy oczywiście do czynienia z wczesną wersją). Jednocześnie patrzę na to, jak na Windowsa 11 reagują inni i muszę przyznać, że dostrzegam tu pewnego rodzaju paradoks, który sprawia, że jakiej decyzji Microsoft by w temacie nie podjął, to będzie w plecy pod kątem wizerunkowym.

Dwie strony kompatybilności Windowsa 11

Windows 11 jest dosyć specyficzny pod względem wymagań, ponieważ o ile mocno bazuje na Windowsie 10, to w przeciwieństwie do systemu z 2015 r. który można było uruchomić nawet na tosterze, Jedenastka ma bardzo mocno określone wymagania i posiadanie odpowiedniego procesora i płyty głównej jest wymogiem koniecznym by w ogóle móc ten system zainstalować. Listę kompatybilnych jednostek możecie zobaczyć tutaj. Widać na niej, że wymagania systemu może i nie są duże (chociażby 4 GB RAM to dziś absolutne minimum), ale w kwestii procesorów Microsoft bardzo mocno zawęził krąg maszyn, które dostaną aktualizację. W przypadku Intela są na niej procesory wyłącznie od 8 generacji wzwyż (czyli takie sprzed 4 lat) i całkowicie pominięto niektóre serie, jak chociażby Intel M. Pozostawia to wiele komputerów bez wsparcia.