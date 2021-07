4 rzeczy, które mnie irytują w Windows 11. Microsoft musi to naprawić

Skrót do pulpitu jest bezużyteczny

To chyba jedno z moich największych rozczarowań, jeżeli chodzi o Windows 11. Od czasu Windows 7 w prawym dolnym rogu ekranu znajdował się przycisk który wracał nas do pulpitu, minimalizując wszystkie okna. Przez ponad 10 lat była to jeden z najbardziej przydatnych funkcji, która bardzo przyspieszała pracę. Nawet nie zdawałem sobie sprawy jak często z niej korzystam, dopóki nie zabrał mi jej Windows 11. Zabrał to może złe słowo, ponieważ przycisk dalej tam jest, tyle że… ktoś odsunął go od krawędzi o kilka pikseli i zrobił z niego cienki paseczek, w który trzeba bardzo mocno wycelować (i który, żeby było śmieszniej, jest niewidoczny dopóki na niego nie najedziemy).

To sprawia, że jego istnienie tam traci sens. Zamiast szybkiego gestu myszą „na ślepo” trzeba się bawić szukając cienkiej linii. Mogę to jeszcze zrozumieć, ponieważ zapewne Microsoft chciał w ten sposób umożliwić przypinanie okna w prawym dolnym rogu i Windows musiał mieć możliwość zweryfikowania, co akurat chcemy zrobić. Moim zdaniem to jednak zmiana mocno na minus. Co więcej, jeżeli będziemy w ten sposób chcieli pobrać plik na pulpit, to się bardzo nieprzyjemnie zaskoczymy, ponieważ ten sposób… zwyczajnie nie działa. Nie i już. Microsoft arbitralnie zablokował tę metodę transferu. Dlaczego? Bill Gates jeden raczy wiedzieć.

Przeciąganie plików na ikonkę programu nie działa

O ile brak możliwości szybkiego przerzucenia czegoś na pulpit jeszcze jestem w stanie znieść (Win+D i do przodu) o tyle kompletnie nie rozumiem, dlaczego wypuszczając Windowsa 11 Microsoft wyrzucił do kosza mechanikę ładowania plików do aplikacji poprzez przeciągnięcie ich nad ikonkę aktywnego programu na pasku zadań. Do tej pory działało to prosto. Załóżmy, że chciałem wrzucić grafikę w panel Antywebu. Otwierałem więc przeglądarkę i wchodziłem w panel „dodaj plik”. Następnie udawałem się do lokalizacji w której miałem dany plik i przeciągałem go nad ikonę przeglądarki. To sprawiało, że program ze zminimalizowanego stawał się pełnoekranowy (bądź też wysuwał się na pierwszy plan) i mogłem po prostu upuścić w nim trzymany kursorem plik. Taka mechanika drag and drop działa dziś prawie wszędzie. Problem polega na tym, że Windows 11 z jakichś względów zablokował opisywany mechanizm maksymalizowania okien jeżeli jest nad nimi kursor z plikiem. I tutaj też mógłbym się zapytać – dlaczego? Nie wygląda mi to na błąd, a raczej na celowe działanie, mające zmusić użytkownika do innego sposobu zarządzania oknami. Tylko… dlaczego nie pozwolić użytkownikom pracować z systemem tak, jak im wygodnie?