Jest z nami od 40 lat, miał zniknąć już 10 lat temu, ale ciągle trudno go zastąpić. Microsoft ponownie zapowiada koniec Panelu sterowania, ale nie precyzuje kiedy dokładnie ma to nastąpić. Podobne zapowiedzi słyszmy od 2015 roku, czy tym razem będzie inaczej?

Panel sterowania wreszcie zniknie?

Panel sterowania w systemie Windows to narzędzie znane chyba każdemu, kto miał do czynienia z systemem Microsoftu. Jego pierwsza wersja zadebiutowała jeszcze w 1985 roku wraz z systemem Windows 1.0. Co jednak robi jeszcze większe wrażenie, niemal 40 lat później, Panel sterowania nadal okazuje się niezbędny w systemie Windows 11. Microsoft chciał się go pozbyć już od ponad 10 lat. W 2012 roku wraz z Windows 8 jego całkowicie nowym design pojawiła się nowa aplikacja "Ustawienia", która docelowo miała szybko zastąpić Panel sterowania. Microsoft już w 2015 roku twierdził, że ten leciwy, ikonkowy interfejs odejdzie w zapomnienie już niedługo. Minęło niemal 10 lat, a Panel sterowania ma się nadal dobrze, nawet w najnowszej wersji systemu.

Gigant z Redmond twierdzi, że przed całkowitym usunięciem Panelu sterowania w systemie Windows powstrzymuje go kwestia zachowania kompatybilności wstecznej. Trudno stwierdzić ile w tym prawdy. Ustawienia w Windows 11 to już bardzo rozbudowana aplikacja, która pozwala zarządzać prawie wszystkim najważniejszymi opcjami związanymi z konfiguracją systemu. Niestety nadal tylko prawie, bo jeśli chcecie zmienić zaawansowane opcje zasilania albo kart sieciowych, to nadal system przeniesie was do starego, poczciwego menu Panelu sterowania, który wygląda tak samo jak jeszcze w czasach Windowsa 7, czyli 15 lat temu.

Nie mamy jeszcze dokładnej daty kiedy Panel sterowania może zniknąć z systemu Windows, ale wprawne oko zauważyło pewną zmianę na stronach Microsoftu. W dziale pomocy technicznej gdzie opisane są narzędzia konfiguracji systemu, pojawiła się taka oto informacja: "Panel sterowania jest w trakcie wycofywania na rzecz aplikacji Ustawienia , która oferuje bardziej nowoczesne i usprawnione środowisko.", a dalej czytamy: "chociaż Panel sterowania nadal istnieje ze względu na zgodność i aby zapewnić dostęp do niektórych ustawień, które nie zostały jeszcze zmigrowane, zaleca się korzystanie z aplikacji Ustawienia, jeśli to możliwe".

Na ile tym razem ta zapowiedź będzie wiążąca przekonamy się dopiero za kilka miesięcy, a być może nawet lat. Faktem jest, że z każdą nową wersja systemu Microsoft przenosi coraz więcej ustawień do nowego interfejsu, ale wiele wskazuje na to, że przed nimi jeszcze długa droga. Kto wie, może jednak będziemy świętować, nie tylko 40 lat Panelu sterowania, ale nawet 50? ;-)