Windows 11 szykuje wielką zmianę dla Menu Start. Oto jak wygląda

Jeżeli korzystasz z Windowsa 11, bądź gotowy na to, że już niebawem zmieni się kluczowy element systemu: Menu Start.

Zupełnie nowe Menu Start w Windows 11. Oto jak się zmieni

Menu Start w systemie Windows od lat jest przedmiotem dyskusji i rozmów. Firma regularnie wprowadza tam zmiany, które niekoniecznie podobają się użytkownikom. Na szczęście kiedy mowa o Windowsie - najpopularniejszym systemie operacyjnym a świecie — społeczność jest potężna i sama rozwiązuje problemy i tworzy aplikacje, które sprawiają, że wszystko działa tak, jakby sobie tego wymarzyła.

Źródło: https://www.windowslatest.com/2024/08/11/windows-11s-new-start-menu-design-is-a-lot-like-grouped-live-tiles/

Nie zmienia to jednak faktu, że Microsoft regularnie kombinuje z domyślnymi ustawieniami - i tak sprawy mają się też z Menu Start. Jak poinformowała redakcja serwisu Windows Latest, w najnowszej wersji beta systemu Windows 11 dodano opcję łączenia aplikacji w kategorie. Standardowe ułożenie sortuje je alfabetycznie i serwuje w formie długiej listy. Nowa opcja widoku zakłada ich grupowanie kategoriami, które wygląda podobnie do tego, co znamy z urządzeń mobilnych Apple. Systemy iOS oraz iPadOS w swojej bibliotece aplikacji w ten sposób właśnie grupują domyślnie wszystkie gry i programy zainstalowane na urządzeniu.

Zmiana cieszy, ale pamiętajmy - że jest opcjonalna

Opcja wyświetlenia w tej formie posegregowanych aplikacji dla wielu może okazać się jedną z tych nowości, które sporo ułatwią. Póki co jest ona wciąż w fazie testowej i dostępna wyłącznie dla użytkowników Windows 11 w wersji beta. Warto też mieć na uwadze, że to jedna z opcji z której korzystanie będzie opcjonalnie - i bez problemu można powrócić do domyślnego wyglądu pełnej listy.