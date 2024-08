Paint znika z Windowsa. Rewolucyjna wersja aplikacji do śmieci

Po siedmiu latach Microsoft wyjmuje wtyczkę. Za kilka tygodni Paint 3D bezpowrotnie zniknie z Windowsa - to oficjalny koniec tej aplikacji.

Microsoft po siedmiu latach zabiera zabawki i zwija projekt aplikacji, która miała być wielką rewolucją w narzędziach dostępnych bezpośrednio w systemie. Gigant z Redmond był niezwykle dumny ze swojego programu i opowiadał o wielkich możliwościach stojących za oprogramowaniem. I choć te może były, to się nie przyjęły. Wkrótce Paint 3D trafi na wirtualny cmentarz z aplikacjami.

To koniec Paint 3D. Po 7 latach aplikacja znika z Windowsa

Microsoft zaprojektował zupełnie nowe narzędzie Paint 3D w 2017 roku. Tworzenie modeli 3D miało być nową rewolucyjną funkcją, do której każdy użytkownik nowych systemów Windows miał mieć dostęp bez dodatkowych opłat. I miał - przez tych siedem lat.

Ale najwyraźniej funkcja nie spotkała się z tak dużym zainteresowanie, jakby oczekiwali tego włodarze z Microsoftu. Dlatego po kilku latach aplikacja przestanie być wspierana i to już niebawem. Jak wynika z komunikatu wyświetlanego w oprogramowaniu, po 4. listopada 2024 nie doczeka się ona już żadnej aktualizacji. Co więcej: bezpowrotnie zniknie z platformy Microsoft Store, co w gruncie rzeczy oznacza jej koniec. Przynajmniej jako osobnego bytu.

To koniec Paint 3D. Część funkcji jednak trafi do "zwykłego" Microsoft Paint

To że Paint 3D znika z rynku nie oznacza jednak, że wszystkie opcje aplikacji również bezpowrotnie zostaną zakopane. Wręcz przeciwnie. "Zwykły" MS Paint bardzo prężnie się rozwija regularnie otrzymując coraz to bardziej zaawansowane opcje. Oprócz generatorów obrazków i innych narzędzi wspieranych przez AI, od niedawna można tam działać również na warstwach. Kto wie, może następne w kolejce będą właśnie opcje związane z modelowaniem 3D?