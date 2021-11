Panasonic zapowiada obiektyw 35 mm f/1.8 dla systemu L-Mount

Powiększająca się kolekcja obiektywów dla aparatów zawsze cieszy użytkowników. Tym bardziej, jeżeli są to szkła wysokiej jakości, oferujące coś więcej, niż dotychczas można było znaleźć w ofercie producenta. Dzisiaj oficjalnie Panasonic przedstawia nowy, lekki, obiektyw do aparatów Lumix z serii S.

Lumix 35 mm f/1.8 do aparatów LUMIX z serii S

Dotychczasowa oferta obiektywów stałoogniskowych w systemie L-Mount do aparatów Lumix ograniczała się do czterech modeli: 85 mm, 50 mm oraz 24 mm. Wszystkie jasne, wszystkie poręczne i solidne w swojej klasie. Firma jednak nie spoczywa na laurach i przedstawia brakujące ogniwo — 35 mm, który również zaoferuje światło f/1.8. Co więcej: firma zadbała o to, aby każdy ze stałoogniskowych obiektywów w ich ofercie miał wspólny rozmiar oraz położenie części sterujących. Dzięki temu udało się wyważyć środek ciężkości, co pozwoli na wygodną wymianę obiektywów gdy aparat zamontowany jest na gimbalu. Co więcej: ta sama średnicta pozwala też na korzystanie z jednego zestawu filtrów.

Obiektyw Lumix S 35 mm f/1.8 zbudowany jest z jedenastu elementów w dziewięciu grupach (w tym trzech soczewek asferycznych i trzech soczewek ED o niskiej dyspersji). Twórcy obiektywu obiecują olśniewający efekt bokeh dzięki wykorzystaniu trzech soczewek asferycznych, zaś ED mają skutecznie tłumić aberrację chromatyczną. Minimalna odległość ostrzenia obiektywu to 24 centymetry — co pozwoli zarówno na piękne portrety robione z bliska, jak i efektowne zdjęcia krajobrazów.

W obiektywie zaimplementowany został precyzyjny, kontrastowy, system AF który ma działać cicho i szybko. Mikrokrokowa regulacja przysłony pozwala na płynną zmianę ekspozycji, która ucieszy wszystkich autorów wideo korzystających ze szkieł Panasonica. Nowy stałoogniskowy obiektyw Panasonic 35mm f/1.8 wyróżniać będzie także niewielka waga — cała konstrukcja to około 295 gramów. W połączeniu z najmniejszymi pełnoklatkowymi aparatami z serii LUMIX stworzy niewielki, lekki i uniwersalny zestaw.

Wytrzymała konstrukcja odporna na kurz i zachlapania*1 wytrzymuje użytkowanie w trudnych warunkach, nawet w temperaturze 10 stopni poniżej zera, zapewniając wysoką wszechstronność. Średnica filtra wynosi 67 mm.

Na tę chwilę cena ani dokładna data premiery nowego obiektywu nie są jeszcze znane.

To jeszcze nie wszystkie nowości. Panasonic zapowiada jeszcze jeden obiektyw stałoogniskowy - 18 mm

Do czterech obiektywów z serii S niebawem dołączy jeszcze jeden: tym razem ultraszerokokątny, 18 mm. Raczej nikt nie powinien być zaskoczony tym, że ten również zaoferuje przysłonę f/1.8. Jego data premiery nie jest jeszcze znana. Na więcej szczegółów związanych z 18 mm obiektywem w systemie L-Mount będziemy jeszcze musieli zaczekać, ale skoro firma już oficjalnie go zapowiada - można optymistycznie założyć, że premiera bliżej, niż dalej!