DDR5 pojawi się na rynku w przyszłym roku

Trudno teraz jednoznacznie ocenić kiedy pamięci DDR5 pojawią się w sprzedaży, bo nadal nie ma żadnej platformy, która obsługuje nowy standard. Pierwsze procesory dla konsumentów ze wsparciem tego standardu zadebiutują najwcześniej pod koniec tego roku. Będą to na przykład układy Alder Lake od Intela, a także prawdopodobnie kolejna generacja procesorów AMD. Wygląda więc na to, że tegoroczne premiery układów AMD na platformie AM4 oraz Intela na LGA1200 to ostatnie ze wsparciem DDR4. Nie jest wykluczone, że następna generacja procesorów będzie obsługiwała dwa rodzaje pamięci, ale taki stan rzeczy będzie tylko przejściowy.

I tak jak było to przy okazji standardu DDR4, pamięć DDR5 początkowo będzie pewnie wyraźnie droższa, dlatego przejście na całkiem nową platformę, może być w pierwszych latach dosyć kosztowne. Ten stan rzeczy potrwa do czasu aż nowa technologia stanie się bardziej popularna.

DDR5 – większa wydajność, mniejsze zużycie energii

Chiński Longsys pochwalił się ostatnio, że ma już gotowe moduły DDR5-6400, a także zaprezentował kilka testów zrobionych na testowej platformie Intel Alder Lake-S. Wyniki dotyczą jednak pamięci pracujących z niższym zegarem, 4800 MHz, a nie 6400 MHz. Jednak już nawet taki wzrost taktowania, w połączeniu z innym usprawnieniami jakie wprowadza DDR5 owocuje sporym wzrostem przepustowości. Zarówno w przypadku odczytu jak i zapisu danych jest to wzrost o ponad 35%. Jednocześnie znacznie wzrośnie też opóźnienie, praktycznie dwukrotnie.

DDR5 vs DDR4 Longsys DDR5

32GB 4800 MHz Longsys DDR4

32GB 3200 MHz Różnica CL 40 22 Test Odczyt (MB/s) 35844 25770 39% Zapis (MB/s) 32613 23944 36% Kopiowanie (MB/s) 28833 25849 11% Opóźnienia (ns) 112.1 56.8 —

Pamięci DDR5-6400 powinny osiągać jeszcze lepsze wyniki w testach, ale nie wiadomo czy pojawią się na rynku już na samym początku. Podobnie jak to miało miejsce z DDR4, w kolejnych latach producenci pamięci jak i procesorów, będą w stanie osiągnąć jeszcze wyższe taktowanie i większą przepustowość. To może być szczególnie przydatne dla zintegrowanych układów graficznych, które zarówno u Intela jak i u AMD mają coraz większą wydajność.

źródło: Longsys