Problemy z padami DualSense do PS5 to nie jednorazowe przypadki

O tym że nowe sprzęty często mają jakieś choroby wieku dziecięcego wiedzą wszyscy fani technologii. Niezależnie od firmy i skali — często pierwsze partie potrafią serwować problemy, które są stopniowo eliminowane w kolejnych wersjach sprzętów. Marka PlayStation jest w tym doskonała — jeżeli prześledziliście kiedyś historię modeli ich konsol to pewnie znacie wszystkie niuanse związane z awaryjnością, padającymi masowo laserami czy YLOD. Od kilku tygodni pokątnie słyszałem o problemach rodzimych użytkowników z kontrolerami Dual Sense — tymi cudeńkami, które dla wielu okazały się najbardziej next genową rzeczą wśród nowych konsol.

Niestety — coraz więcej w sieci widać głosów użytkowników, którzy mają problemy ze swoimi padami. I sprawa nabiera rozgłosu — a biorąc pod uwagę niekończącą się od premiery Nintendo Switch epopeję z tamtejszymi „dryftującymi joy-conami” — pozostaje mieć nadzieję, że tutaj sprawa nie będzie na tyle poważna, a nawet jeżeli okaże się że większa partia kontrolerów jest uszkodzona, to szybko uda się dokonać ich wymiany, zaś kolejne będą już działały bez zarzutów. Nie zmienia to faktu, że o sytuacji robi się coraz głośniej — jak zauważa redakcja Kotaku, pierwsze niepokojące głosy pojawiły się tuż po premierze na forum Reddit (i to nie pojedyncze). Ale w ostatnim czasie o sprawie robi się coraz głośniej — a wraz z szumem przybywa użytkowników informujących, że ich pady również wydają polecenia nawet wtedy, gdy nikt ich nie dotyka. Niestety — problem leży najwyraźniej w samych kontrolerach, bo nie pomaga ani kombinowanie z konsolą (włączanie, wyłączanie, ponowne parowanie, resetowanie modułu BT).

This happened to my PS5 controller.

It kept drifting left and now it won’t stop going on about Medicare for all and free college. https://t.co/QKKcoTsTWj

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) February 10, 2021