Wkrótce miną cztery lata, odkąd Nintendo nie raczy naprawić największego problemu swojej konsoli

Cztery lata, zero poprawy. Dryftujące joy-cony to problem, który wciąż trapi użytkowników

Problemy z dryftującymi joy-conami występują od samego początku. To problem znany, przerabiany przez setki (tysiące?) użytkowników na całym świecie. Tak, mimo że w trybie przenośnym na Switchu gram co kot napłakał, to i mnie spotkał — i przez kilka miesięcy konsola w tej formie była kompletnie nieużywalna. Bohaterowie wiedzieli lepiej i zawsze uciekali w lewy, górny, róg. Problem irytował, a gwarancja nie obwiązywała, bo to stosunkowo świeża sprawa. Na szczęście gdy mnie dotknęła — na Allegro i Aliexpress można było już kupić za grosze multum analogów do switchowych kontrolerów. Ich wymiana nie jest specjalnie trudna i można sobie z tym poradzić. Ale nie chodzi o to, by sobie radzić i kombinować. Nie chodzi o to, by odsyłać kontrolery i nie mieć ich przez kilka tygodni. To problem, który — w mojej opinii — już dawno powinien zostać rozwiązany przez giganta. Bo o ile w przypadku klasycznego, hybrydowego, Switcha mowa o wyjęciu części konsoli i nic nie stoi na przeszkodzie, by skorzystać z zamiennika czy klasycznego kontrolera, o tyle gdy analogiczny problem spotka nas w Lite trzeba odsyłać całą konsolę. A wymiana w domu, gdy coś pójdzie nie tak, może okazać się dużo bardziej kosztowna.