Prywatna skrzynka do odbioru paczek? Tak działa Paczkoport

Dla najbardziej zdeterminowanych może okazać się to trochę za mało. Dodatkowym atutem tego rozwiązania pozostaje też kwestia bezdotykowego odbioru — kurierzy pozostawiają paczkę w skrzynce, a później odbieramy ją na własnych zasadach. Nie ma żadnego bezpośredniego kontaktu z pracownikiem firmy odpowiedzialnej za dostarczanie. A przez to, że trafia do pojemnika – nie trzeba martwić się o to, że przerzucone przez płot paczki zamokną czy też promienie UV. Twórcy pomyśleli też o montażu Paczkoportu na miękkim podłożu – dzięki specjalnej podstawie z kotwami które wbija się w ziemię, skrzynkę postawić można nawet na trawniku. Każdy klient dostaje zestaw kluczy, a także naklejki z instrukcją obsługi dla kuriera.

Paczkoporty dostępne są dwóch wariantach kolorystycznych: jasnoszarym oraz antracytowym. W wersjach bez stopki do montażu na twardym podłożu kosztują obecnie 399 złotych — z wbijanym stojakiem, 468 złotych. Cena nie zwala z kolan, a dla wielu mieszkańców domków jednorodzinnych mających dość uganiania się za kurierami może okazać się prawdziwym strzałem w dziesiątkę i rozwiązaniem, które nareszcie pozwoli uniknąć niekończących nieporozumień z kurierami. Tylko co z przesyłkami, dla których niezbędne jest potwierdzenie odbioru albo najzwyczajniej w świecie nie zmieszczą się do Paczkoportu? No tutaj zaczynają się schody.

