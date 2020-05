Paczkomaty ulubioną formą przesyłki polskich klientów – ani trochę mnie to nie dziwi, też są moim pierwszym wyborem

Z badań przeprowadzonych przez Kantar Polska wynika, że najczęściej wybieraną formą odbioru przesyłek ze sklepów internetowych są Paczkomaty inPost. 80% badanych wskazało właśnie tę formę dostawy. 79% badanych osób skorzystało w ostatnich miesiącach z Paczkomatów do odebrania przesyłki, a niemal 1/3 respondentów decydowała się na umieszczenie swoich przesyłek w maszynach inPost. Nastąpił też wzrost zadowolenia we wszystkich szczegółowo badanych obszarach korzystania z Paczkomatów.

Największe wzrosty zauważono w satysfakcji z czasu na odbiór przesyłki (+20 p.p.), cenie usługi zamówienia przesyłki (+10 p.p.) oraz terminu i szybkość dostarczenia przesyłki (+9 p.p.). Na pozytywne

wyniki badania zadowolenia z pewnością mają wpływ wprowadzone w ostatnim czasie przez InPost rozwiązania. Aplikacja mobilna pozwala na zdalne otworzenie skrytek w Paczkomacie bez kontaktu z terminalem, obniżono koszty nadawania paczek dla klientów detalicznych. Niewątpliwym atutem jest także „Paczka w Weekend” umożliwiająca dostawy do Paczkomatów w soboty i niedziele.

Zanotowany wzrost w tej kategorii (osób wykorzystujących Paczkomaty do nadawania przesyłek — dod. red.) o 11 punktów procentowych jest rekordowy w naszej historii. Szczególnie cieszy wzrost nadających przesyłki w Paczkomatach® w najmłodszej grupie wiekowej 18-24 lat, co jest dowodem na uniwersalność naszych rozwiązań

— mówi Rafał Brzoska, prezes InPost

Paczkomaty InPost wykorzystywane są przez mieszkańców całego kraju bez względu na wielkość miejscowości. Przewaga popularności wśród mieszkańców miastach o wielkości powyżej 500 tysięcy mieszkańców jest niewielka.

Cały czas się zmieniamy, m.in. wprowadzając nowe technologiczne rozwiązania w ramach naszej strategii GO Mobile!, pozwalającej zarządzać przesyłką z poziomu smartfona. Jak pokazują badania jesteśmy doceniani przez naszych klientów – odsetek osób, które robiąc zakupy w Internecie najczęściej wybierają Paczkomaty jako formę odbioru przesyłki wyniósł aż 80%. To naprawdę świetny wynik na tak konkurencyjnym rynku, jakim jest logistyka w naszym kraju. Bardzo cieszy nas popularność Paczkomatów także w mniejszych miastach i na wsiach. Paczkomat wyraźnie się zdemokratyzował, jest już pierwszym wyborem mieszkańców całej Polski, a nie tylko największych miast. Potwierdza to, że nasze diagnozy potrzeb użytkowników maszyn są bardzo dobre, a rozwijanie sieci Paczkomatów także poza największymi miastami było strzałem w dziesiątkę