W tych miejscach Paczkomatów jeszcze nie było

InPost poinformował dziś o nowych lokalizacjach dla swoich Paczkomatów, w postaci szpitali. Wydaje się to potrzebną inicjatywą, bo służącą pacjentom hospitalizowanych w znacznej odległości od miejsca zamieszkania.

Już od dłuższego czasu w działaniach InPostu da się zauważyć zmieniający się kierunek w wyborze nowych miejsc dla Paczkomatów. Ulice polskich miast w zasadzie są już wypełnione automatami paczkowymi, a jak na razie tylko InPost dostrzega inne nisze i potrzeby ich instalacji w innych miejscach.

Waldemar Brzoska, dyrektor biura ekspansji InPost:

Los pacjentów, zwłaszcza tych najmłodszych i tak jest już bardzo trudny, a ich domy rodzinne zazwyczaj są oddalone o dziesiątki czy setki kilometrów od szpitala. Powoduje to olbrzymie problemy logistyczne z dostarczeniem pacjentom najpotrzebniejszych rzeczy. Dlatego postanowiliśmy zaoferować zarówno pacjentom, jak i personelowi dostęp do najbardziej efektywnej sieci logistycznej w Polsce – sieci maszyn Paczkomat® InPost.

Poza ulicami Paczkomaty InPostu można znaleźć już w wydzielonych pomieszczeniach w budynkach mieszkalnych czy galeriach handlowych (główne zdjęcie w tym tekście) oraz na lotniskach, w których to można nadawać przedmioty, które nie przeszły kontroli. Równie potrzebne wydają się one, właśnie w szpitalach, na co zdecydował się teraz InPost.

Maja Marklowska-Tomar, rzeczniczka prasowa gliwickiego oddziału Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego:

Paczkomat® InPost z pewnością będzie ogromnym ułatwieniem dla naszych pacjentów, którzy przyjeżdżają do Gliwic na leczenie z całego kraju, a także dla pracowników. Będą oni mogli korzystać z tego urządzenia 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, nadając i odbierając swoje paczki. Osoby spoza Instytutu również będą miały do niego dostęp – od godziny 6.00 do 22.00.

Na tę chwilę pierwsze Paczkomaty InPostu trafiły do Centrum Zdrowia Dziecka, Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie, Narodowego Instytutu Onkologii w Gliwicach oraz Szpitala Świętej Trójcy w Płocku, a w najbliższym czasie Paczkomat pojawi się również w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim.

Źródło: InPost.

Zdjęcie: Własne.