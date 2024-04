Prawie 2,5 mln Polaków słucha radia przez internet. Jakie stacje wybieracie?

W tytule ściągnąłem Was tutaj, by przyjrzeć się stacjom radiowym, które najczęściej wybieracie do słuchania przez internet. Jednak na start sprawdźmy tą pierwszą, liczniejszą grupę, tradycyjnie słuchających radia FM.

Najpopularniejsze stacje FM w Polsce

Zwykle pod wynikami słuchalności radia FM, w komentarzach przewijają się pytania, kto tego na dziś słucha? Tak więc zobaczmy to.

Słuchalność dzienna, to łączna liczba osób deklarujących słuchanie danej stacji, przedstawiona jako procent ogółu osób deklarujących słuchanie radia poprzedniego dnia.

Według aktualnej fali badania słuchalności dziennej stacji koncesjonowanych, niekwestionowanym liderem pozostaje RMF FM, ze słuchalnością dzienną na poziomie 32,4%, a więc co trzeci słuchacz radia FM w Polsce. Na drugim miejscu jest Radio ZET - 18,9%, a dalej przepaść: Radio ESKA - 9% i Jedynka - 8,2%.

Tu nie ma zaskoczeń, różnice się robią w przypadku gdy rzeczywiście chcemy sprawdzić - kto tego teraz słucha?

Znaczące różnice są w najmłodszym przedziale wiekowym: 15-29 lat, w którym to tuż za radiem RMF FM uplasowało się Radio ESKA. Dużo lepszy wynik wśród młodych ma też sprofilowane jako młodzieżowe Radio RMF MAXX.

Tutaj okazuje się też, że najbardziej wiernymi słuchaczami radia publicznego pozostały osoby powyżej 50 roku życia. W tej grupie mocno zyskuje zarówno Jedynka, jak i Audytorium 17 (regionalne rozgłośnie Polskiego Radia) oraz Trójka, która to w grupie 50-64 lat ma największy odsetek swoich słuchaczy - 4,1%.

Zajrzyjmy tu również to drugiej części zestawienia, bo w tej samej grupie wiekowej więcej słuchaczy ma Radio Pogoda, zwłaszcza wśród kobiet oraz Dwójka. Jeśli zaś chodzi o grupę wiekową 30-49 lat więcej też osób słucha Meloradio, Eska Rock, SuperNova (teraz już Eska2) oraz muzo.fm (już niedługo Eska Rock).

Co ciekawe więc, po zmianie w całym kraju z muzo.fm w Eska Rock (do tej pory nadające tylko w Warszawie), może się okazać, że stacja ta wskoczy to pierwszej części zestawienia najpopularniejszych rozgłośni - nie tylko w tej grupie wiekowej.

Jeśli chodzi o miejsce zamieszkania, słuchalność ogólnego lidera RMF FM istotnie spada w miejscowościach powyżej 500 tys. mieszkańców, gdzie częściej niż przy ogólnych wynikach, wskazuje się radio TOK FM czy ESKA, ale też Radio Złote Przeboje, Antyradio, Radio Pogoda.

Najpopularniejsze stacje radiowe w Polsce, słuchane przez internet

Przechodząc już do najczęściej słuchanych rozgłośni radiowych przez internet, tutaj również liderem jest RMF FM, ale już na drugim miejscu zamiast Radia ZET mamy Radio 357 - nadawane tylko przez internet.

Radio ZET zajmuje w tym zestawieniu trzecie miejsce, a tuż za nim z niewielką startą, drugie internetowe Radio Nowy Świat.

Jeśli jednak uwzględnimy udział w czasie słuchania, to z podium w ogóle wypada Radio ZET. Największy udział ma Radio RMF FM, dalej Radio 357 i Radio Nowy Świat.

Niestety, tutaj Krajowy Instytut Mediów nie pokusił się o charakterystykę demograficzną słuchaczy. Wydaje się, że byłaby tu dużo ciekawsza niż w przypadku stacji koncesjonowanych.



Źródło: Krajowy Instytut Mediów.

Stock Image from Depositphotos.