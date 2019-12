Nowe seriale HBO zapowiadają się wyśmienicie

Styczeń będzie bez wątpienia należał w HBO do dwóch nowych seriali tej stacji. „The Outsider”, który powstał na podstawie książki Stephena Kinga o tym samym tytule, to produkcja Bena Mendelsohna i Jasona Batemana (producent i producent wykonawczy), którzy w serialu także zagrali dwie kluczowe role. Czy człowiek może znajdować się w dwóch miejscach jednocześnie? Kto makabrycznie zabił 11-letniego chłopaka, skoro główny podejrzany Terry Maitland (Bateman), którego odciski palców znajdują się na miejscu zbrodni, widnieje na taśmach z dwóch oddalonych od siebie o 60 mil lokalizacji w okresie morderstwa? Detektyw Ralph Anderson (Mendelsohn) nie spocznie, dopóki nie odkryje tej tajemnicy. Serial zapowiada się wyśmienicie.

„Nowy papież” to kontynuacja „Młodego papieża” z Judem Law, lecz tym razem do obsady dołącza John Malkovich właśnie jako nowy papież. Fabuła jest jeszcze trzymana w dużej tajemnicy i chyba lepiej będzie, jeśli nie będziemy zdradzać zbyt dużo. Z nowości warto wspomnieć również o „Avenue 5” z Hugh Lauriem oraz hiszpański „Foodie Love”. Wśród premier znajdują się też nowe odcinki Raya Donovana (7. sezon), „Work in progress”, „Brytania” (2. sezon) oraz „Potwór z bagien” i „Pohamuj swój entuzjazm” (10. sezon). Ciekawie zapowiada się „Droga do domu” – dokument opowiadający o fundacji LUMOS założonej przez J. K. Rowling.

Wymieniając premiery filmowe na HBO w styczniu nie mógłbym nie wspomnieć o Oscarowych „Narodzinach gwiazdy”, a także „I młodzi pozostaną” Petera Jacksona, który odrestaurował archiwalne nagrania sprzed 100 lat, aby pokazać historię I wojny światowej. Z wypiekami na twarzy czekam na „Pewny kandydat. Jak nie zostać prezydentem”, z Hugh Jackmanem, film opowiadający o polityku Partii Demokratycznej, którego kariera kończy się w świetle skandalu obyczajowego, a także na „Projekt Koliber” z Jessem Eisenbergiem i Alexandrem Skarsgardem. Czy ich ryzykowny ruch przyniesie ogromne pieniądze? Przekonamy się razem.

Co nowego w styczniu na HBO?

Nowości:

Narodziny gwiazdy (A Star Is Born (2018)) – Bradley Cooper jako gwiazdor muzyki country, który pomaga utalentowanej kelnerce wspiąć się na szczyt. Deszcz nagród – w tym Oscar za najlepszą piosenkę (premiera 1 stycznia, HBO)

(A Star Is Born (2018)) – Bradley Cooper jako gwiazdor muzyki country, który pomaga utalentowanej kelnerce wspiąć się na szczyt. Deszcz nagród – w tym Oscar za najlepszą piosenkę (premiera 1 stycznia, HBO) Duma, uprzedzenie i jemioła (Pride, Prejudice And Mistletoe) – młoda dziewczyna wraca na święta do rodzinnego domu, gdzie zaczyna zmieniać swoje podejście do rzeczywistości (premiera 2 stycznia, HBO)

I młodzi pozostaną (They Shall Not Grow Old) – zdobywca Oscara Peter Jackson, wykorzystując nowoczesne technologie, restauruje archiwalne nagrania sprzed 100 lat, aby pokazać historię I wojny światowej (premiera 2 stycznia, HBO)

Foodie Love, odc. 1 i 2 (Foodie Love Ep. 01 & 02) – wyprodukowana przez HBO Europe opowieść o parze, która spotyka się dzięki aplikacji dla miłośnika jedzenia (premiera dwóch pierwszych odcinków 3 stycznia, kolejne w piątki, HBO3)

(Foodie Love Ep. 01 & 02) – wyprodukowana przez HBO Europe opowieść o parze, która spotyka się dzięki aplikacji dla miłośnika jedzenia (premiera dwóch pierwszych odcinków 3 stycznia, kolejne w piątki, HBO3) U2: Experience – koncert w Berlinie (U2: Experience – Live In Berlin) – zapis berlińskiego koncertu legendarnego zespołu U2 z 2018 roku (premiera 5 stycznia, HBO3)

(U2: Experience – Live In Berlin) – zapis berlińskiego koncertu legendarnego zespołu U2 z 2018 roku (premiera 5 stycznia, HBO3) Wampiry: Dziedzictwo II, odc. 1 (Legacies II Ep. 01) – drugi sezon serialu o nastolatkach obdarzonych nadprzyrodzonymi zdolnościami uczniach ze szkoły Salvatore. Kontynuacja hitowych Pamiętników wampirów oraz The Originals (premiera pierwszego odcinka 7 stycznia, kolejne we wtorki, HBO)

(Legacies II Ep. 01) – drugi sezon serialu o nastolatkach obdarzonych nadprzyrodzonymi zdolnościami uczniach ze szkoły Salvatore. Kontynuacja hitowych Pamiętników wampirów oraz The Originals (premiera pierwszego odcinka 7 stycznia, kolejne we wtorki, HBO) Pewny kandydat. Jak nie zostać prezydentem (The Front Runner) – Hugh Jackman jako polityk Partii Demokratycznej, którego karierę kończy skandal obyczajowy (premiera 8 stycznia, HBO)

(The Front Runner) – Hugh Jackman jako polityk Partii Demokratycznej, którego karierę kończy skandal obyczajowy (premiera 8 stycznia, HBO) Santos Dumont, odc. 1 (Santos Dumont Ep. 01) – składający się z sześciu odcinków serial opowiadający historię życia Alberto Santosa-Dumonta, pochodzącego z brazylijski pioniera lotnictwa (premiera pierwszego odcinka 8 stycznia, kolejne w środy, HBO3)

(Santos Dumont Ep. 01) – składający się z sześciu odcinków serial opowiadający historię życia Alberto Santosa-Dumonta, pochodzącego z brazylijski pioniera lotnictwa (premiera pierwszego odcinka 8 stycznia, kolejne w środy, HBO3) All American II, odc. 1 (All American II, Ep. 01) – drugi sezon serialu inspirowanego życiem gwiazdy NFL, Spencera Paysingera (premiera pierwszego odcinka 8 stycznia, kolejne w środy, HBO3)

(All American II, Ep. 01) – drugi sezon serialu inspirowanego życiem gwiazdy NFL, Spencera Paysingera (premiera pierwszego odcinka 8 stycznia, kolejne w środy, HBO3) Marsz weselny: Coś starego, coś nowego (Wedding March 4: Something Old, Something New) – kolejna część wciągających przygód pary w kwiecie wieku prowadzącej popularny dom weselny (premiera 9 stycznia, HBO)

(Wedding March 4: Something Old, Something New) – kolejna część wciągających przygód pary w kwiecie wieku prowadzącej popularny dom weselny (premiera 9 stycznia, HBO) Sonata Księżycowa. Głuchota w trzech częściach (Moonlight Sonata: Deafness In Three Movements) – dokument HBO przedstawiający rodzinę głuchoniemego chłopca, który rozwija swój talent muzyczny (premiera 9 stycznia, HBO)

(Moonlight Sonata: Deafness In Three Movements) – dokument HBO przedstawiający rodzinę głuchoniemego chłopca, który rozwija swój talent muzyczny (premiera 9 stycznia, HBO) Słowo na L: Generacja Q, odc. 1 (The L Word: Generation Q Ep. 01) – kontynuacja kultowego serialu Słowo na L o nieheteroseksualnych kobietach (premiera pierwszego odcinka 9 stycznia, kolejne w piątki, HBO3)

Projekt Koliber (The Hummingbird Project) – Jesse Eisenberg oraz Alexander Skarsgård jako dwóch kuzynów, którzy decydują się na ryzykowny ruch z nadzieją, że uda im się zarobić duże pieniądze (premiera 12 stycznia, HBO)

(The Hummingbird Project) – Jesse Eisenberg oraz Alexander Skarsgård jako dwóch kuzynów, którzy decydują się na ryzykowny ruch z nadzieją, że uda im się zarobić duże pieniądze (premiera 12 stycznia, HBO) Outsider, odc. 1 i 2 (The Outsider Ep. 01 & 02) – błyskotliwy detektyw prowadzi śledztwo w sprawie makabrycznego morderstwa chłopca oraz tajemniczych okoliczności tej nietypowej sprawy. Ekranizacja bestsellerowej powieści Stephena Kinga (premiera dwóch pierwszych odcinków 13 stycznia, kolejne w poniedziałki, HBO)

Ray Donovan VII, odc. 1 (Ray Donovan VII Ep. 01) – siódmy sezon serialu z Lievem Schreiberem w roli prywatnego konsultanta, który zajmuje się rozwiązywaniem nietypowych problemów wpływowych ludzi (premiera pierwszego odcinka 14 stycznia, kolejne we wtorki, HBO)

(Ray Donovan VII Ep. 01) – siódmy sezon serialu z Lievem Schreiberem w roli prywatnego konsultanta, który zajmuje się rozwiązywaniem nietypowych problemów wpływowych ludzi (premiera pierwszego odcinka 14 stycznia, kolejne we wtorki, HBO) Nowy papież, odc. 1 (The New Pope Ep. 01) – Jude Law i John Malkovich w kontynuacji nominowanego do Złotego Globu serialu Młody papież (premiera pierwszego odcinka 14 stycznia, kolejne we wtorki, HBO)

(The New Pope Ep. 01) – Jude Law i John Malkovich w kontynuacji nominowanego do Złotego Globu serialu Młody papież (premiera pierwszego odcinka 14 stycznia, kolejne we wtorki, HBO) Droga do domu (Finding The Way Home) – film dokumentalny prezentujący działania fundacja LUMOS założonej przez J.K. Rowling, która wspiera osiem milionów sierot na całym świecie (premiera 16 stycznia, HBO)

(Finding The Way Home) – film dokumentalny prezentujący działania fundacja LUMOS założonej przez J.K. Rowling, która wspiera osiem milionów sierot na całym świecie (premiera 16 stycznia, HBO) Work In Progress, odc. 1 (Work In Progress Ep. 01) – zmagająca się z przeciwnościami losu starzejąca się lesbijka wchodzi w związek, który zmienia jej podejście do życia (premiera pierwszego odcinka 17 stycznia, kolejne w piątki, HBO3)

Brytania II, odc. 1 (Britannia II Ep. 01) – widowiskowy serial historyczny, opowiadający o próbach zdobycia przez Rzymian terenów należących do dzisiejszej Wielkiej Brytanii (premiera pierwszego odcinka 17 stycznia, kolejne w piątki, HBO)

(Britannia II Ep. 01) – widowiskowy serial historyczny, opowiadający o próbach zdobycia przez Rzymian terenów należących do dzisiejszej Wielkiej Brytanii (premiera pierwszego odcinka 17 stycznia, kolejne w piątki, HBO) Aladyn (Aladdin (2019)) – najnowszy remake opowieści o Aladynie i jego niezwykłych przygodach w reżyserii Guya Ritchie’ego. Will Smith w jednej z głównych ról (premiera 19 stycznia, HBO)

(Aladdin (2019)) – najnowszy remake opowieści o Aladynie i jego niezwykłych przygodach w reżyserii Guya Ritchie’ego. Will Smith w jednej z głównych ról (premiera 19 stycznia, HBO) Potwór z bagien, odc. 1 (Swamp Thing Ep. 01) – dr Abby Arcane, badająca pojawienie się śmiertelnego wirusa w małym miasteczku w Luizjanie, musi skonfrontować się z tajemniczym stworzeniem, które wyłania się z mrocznego bagna (premiera pierwszego odcinka 19 stycznia, kolejne w niedziele, HBO3)

(Swamp Thing Ep. 01) – dr Abby Arcane, badająca pojawienie się śmiertelnego wirusa w małym miasteczku w Luizjanie, musi skonfrontować się z tajemniczym stworzeniem, które wyłania się z mrocznego bagna (premiera pierwszego odcinka 19 stycznia, kolejne w niedziele, HBO3) Avenue 5, odc. 1 (Avenue 5 Ep. 01) – serial komediowy, w którym Hugh Laurie wciela się w postać kapitana turystycznego statku kosmicznego (premiera pierwszego odcinka 20 stycznia, kolejne w poniedziałki, HBO)

(Avenue 5 Ep. 01) – serial komediowy, w którym Hugh Laurie wciela się w postać kapitana turystycznego statku kosmicznego (premiera pierwszego odcinka 20 stycznia, kolejne w poniedziałki, HBO) Pohamuj entuzjazm X, odc. 1 (Curb Your Enthusiasm X Ep. 01) – dziesiąty sezon wielokrotnie nagradzanego serialu HBO, którego bohaterem jest neurotyczny Larry David jako Larry David (premiera pierwszego odcinka 20 stycznia, kolejne w poniedziałki, HBO3)

(Curb Your Enthusiasm X Ep. 01) – dziesiąty sezon wielokrotnie nagradzanego serialu HBO, którego bohaterem jest neurotyczny Larry David jako Larry David (premiera pierwszego odcinka 20 stycznia, kolejne w poniedziałki, HBO3) Mystify: Michael Hutchence (Mystify: Michael Hutchence) – intymny portret Michaela Hutchence’a, znanego na całym świecie frontmana zespołu INXS (premiera 23 stycznia, HBO)

(Mystify: Michael Hutchence) – intymny portret Michaela Hutchence’a, znanego na całym świecie frontmana zespołu INXS (premiera 23 stycznia, HBO) Babylon Berlin II, odc. 1 i 2 (Babylon Berlin II Ep. 01 & 02) – drugi sezon serialu kryminalnego o ambitnym policjancie, który wpada na ślad ogromnej korupcji (premiera dwóch pierwszych odcinków 24 stycznia, kolejne w piątki, HBO)

(Babylon Berlin II Ep. 01 & 02) – drugi sezon serialu kryminalnego o ambitnym policjancie, który wpada na ślad ogromnej korupcji (premiera dwóch pierwszych odcinków 24 stycznia, kolejne w piątki, HBO) Aquaman (Aquaman) – Jason Momoa jako starający się uchronić rasę ludzką przed śmiertelnym niebezpieczeństwem bohater. Wysokobudżetowa adaptacja kultowego komiksu (premiera 26 stycznia, HBO)

(Aquaman) – Jason Momoa jako starający się uchronić rasę ludzką przed śmiertelnym niebezpieczeństwem bohater. Wysokobudżetowa adaptacja kultowego komiksu (premiera 26 stycznia, HBO) Barbershop II, odc. 1 (The Shop II Ep. 01) – we współpracy z LeBronem Jamesem oraz Maverickiem Carterem HBO prezentuje szczere rozmowy ze sławami ze świata sportu i rozrywki w kameralnej atmosferze barbershopu (premiera pierwszego odcinka 31 stycznia, kolejne w piątki, HBO3)

Nowe seriale w styczniu na HBO:

Nowe odcinki seriali w styczniu na HBO: