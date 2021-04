Nie jest łatwo stworzyć nowy, ciekawy świat

Nie mówię, że People Can Fly poległo na tym zadaniu. Stworzenie nowego uniwersum to poważne zadanie i na pierwszy rzut oka wszystko się udało. Uciekający z Ziemi ludzie lądują na teoretycznie przyjaznej do zamieszkania planecie Enoch. Szybko jednak okazuje się, że szaleją tam dziwne anomalie, które niektórych zabijają, a innym dają nadludzkie moce. Nasz bohater lub bohaterka (zdecydujecie o tym w kreatorze postaci) dostaje właśnie taką moc (do wyboru jedna z czterech różniących się od siebie mocami klas) i zostaje zahibernowana. Kiedy po czasie wychodzi z komory, trafia do świata rządzącego się nowymi prawami. Pełnego potworów i rzezimieszków, bo taki zawód wybrali sobie koloniści oraz kolejne pokolenia. No nie jest przyjaźnie.

Outriders rozkręca się bardzo powoli i to może wiele osób odrzucić. Czy warto zostać? Moim zdaniem tak, ale musicie wiedzieć jedno. Bazując na podstawowych misjach, przerywnikach i dialogach muśniecie jedynie świat wykreowany przez People Can Fly. Nie jestem jednak przekonany, czy wszyscy będą chcieli go poznawać – mnie na przykład setting i bazowa opowieść nie porwały, więc raczej omijałem misje poboczne i darowałem sobie czytanie znalezionych notatek. Znajomy, który grał równolegle twierdzi, że warto pogrzebać, ale mnie akurat PCF na haczyk swojego świata nie złapało. A szkoda, bo na pewno nie jestem w tym odosobniony.