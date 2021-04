Ogromna popularność Outriders

Jesteście zaskoczeni tak dużą popularnością Outriders? Jeśli wierzyć doniesieniom z sieci, polskie Outriders to póki co największy start na Steamie i gra zanotowała na ponad 71 tysięcy aktywnych graczy zaraz po premierze. Dla porównania Avengers mogło się w tym czasie pochwalić 31 tysiącami. Z jednej strony mnie to nie dziwi – mamy sezon ogórkowy, nic większego nie wychodzi, więc rozumiem, że gracze łaknący kooperacyjnego strzelanie rzucili się na Outriders. Dodatkowo gra jest dostępna na premierę w usłudze Xbox Game Pass. Z drugiej jednak strony po ograniu dema oraz po kilku godzinach (w których udało mi się połączyć z serwerami) w pełnej wersji nie uważam, by ten tytuł był czymś specjalnie odkrywczym. Dużo nawiązań i rozwiązań ze starszych gier, przeciętna fabuła i bohaterowie – ale strzela się świetnie i to może być klucz do sukcesu Outriders.

O ile graczy nie trafi szlag, bo…

Outriders nie działa

Jak na nowość przystało, gra najpierw musi nas zalogować na serwer. I tu pojawia się problem, bo to kolejny dzień, w którym Outriders cierpi na problemy z serwerami. Kolejny dzień, kiedy siadam wygodnie do konsoli, jestem już umówiony na kooperacyjne strzelanie i nie mogę się zalogować.

To All Players: pic.twitter.com/xBpcc6g9T1 — People Can Fly (@PCFPeopleCanFly) April 2, 2021

Jesteśmy, niestety, w pełni świadomi występującego aktualnie problemu z serwerami. Nasi partnerzy w Square Enix próbują zlikwidować problem tak szybko, jak to możliwe. Jako twórcy, którzy przez ostatnie 5 lat pracowali w pocie czoła by nasza gra była świetna, mamy ogromną nadzieję, że nie ocenicie właśnie grę, a nie problemy związane z serwerami. To frustrujące, również dla nas. Bardzo doceniamy Wasze ogromne zainteresowanie Outriders i mamy nadzieję, że już niedługo zobaczymy się z Wami na Enoch. Przepraszamy za niedogodności.

– czytamy w tweetcie na oficjalnym koncie polskiego studia People Can Fly.

Ewidentnie widać, że ani People Can Fly, ani Square Enix nie byli przygotowani na tak dużą popularność gry. Bo przecież testowali ją wcześniej udostępniając darmowe demo na wszystkich platformach. Wygląd to niestety trochę tak, jakby wydawca nie wierzył w sukces gry i nie zapewnił odpowiednio rozbudowanej infrastruktury sieciowej. Outriders nie było jakoś specjalnie mocno promowane przed premierą więc trudno też było spodziewać się aż tak dużej popularności gry. Czy to więc wina Square Enix? Tego pewnie nie dowiemy się nigdy, choć treść tweeta dość wyraźnie sugeruje winnego. Jakoś ostatnio polskie gry nie mają szczęścia z premierami.