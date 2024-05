Co przemyca się przez polską granicę? Tu każdy może to sprawdzić

Mija już 10 lat od uruchomienia serwisu dane.gov.pl, w którym to każdy z obywateli może zapoznać się z danymi zebranymi z różnych rejestrów czy statystyk. Przy okazji tej rocznicy Ministerstwo Cyfryzacji ogłosiło też na dzisiejszej konferencji, iż jesteśmy liderem w Europie w tym zakresie.

Tak naprawdę to współliderem, bo równie szeroki zakres danych swoim obywatelom udostępnia Francja, a podium zamyka Estonia, która to uchodzi za kraj z najbardziej ucyfrowioną administracją publiczną.

Minister Cyfryzacji, Krzysztof Gawkowski:

Dane publiczne to fundament nowoczesnego państwa - transparentnego, otwartego na obywatela i jego potrzeby, państwa cyfrowego. Umożliwiają tworzenie nowych, innowacyjnych rozwiązań. To nasze powietrze w sieci. Pozwalają nam efektywnie korzystać z internetu, weryfikować informacje i rozwijać kompetencje cyfrowe zarabiać. Jesteśmy najlepsi w Europie, zaraz za Francją. Liderujemy w zakresie otwierania danych.

Ministerstwo Cyfryzacji przekonuje, iż Otwarte Dane, to narzędzie, które jest przydatne nie tylko dziennikarzom, ale i deweloperom aplikacji.

Znajdziemy w nim tylko wiarygodne informacje, do tego ciekawostki, statystyki czy wiedzę na temat działań administracji państwowej. Na dziś to w sumie ponad 37 tys. danych od prawie 400 dostawców.

Jakie dane możemy w tym serwisie sprawdzić? Na przykład może to być dokładna wiedza na temat ruchu lotniczego w Polsce, w podziale na kierunki, jakie wybierają pasażerowie w naszych portach lotniczych, ale także w podziale na konkretnych przewoźników.

Z tytułowej ciekawostki natomiast, czyli towarach przemycanych przez polską granicę, dowiemy się co dokładnie się przemyca co roku przez ostatnią dekadę, w jakiej ilości i o jakiej wartości są to towary.

Niektóre dane wprowadzone są to tabelek osadzonych w serwisie Otwarte Dane, a niektóre trzeba pobrać w formacie .xlsx, ale to często ułatwienie, bo można od razu dokonać wyliczeń, na przykład o łącznej wartości niektórych parametrów.

Z wszystkimi udostępnionymi danymi możecie się zapoznać w serwisie Otwarte Dane, korzystając z predefiniowanych kategorii lub wbudowanej wyszukiwarki.

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji.