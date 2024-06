"Kobieta z Jeziora" — gwiazdorska obsada w kilkuodcinkowej serii

Apple TV+ zaprezentowało pierwszy zwiastun długo oczekiwanego serialu "Lady in the Lake". Jest to siedmioodcinkowa mini-seria, gdzie w jedną z głównych ról wcieli się nagrodzona Oscarem i Złotym Globem gwiazda — Natalie Portman. Poza tym że zobaczymy ją na ekranie, pełni ona także rolę producentki wykonawczej. Na tym jednak jeszcze nie koniec wielkich nazwisk — u jej boku zobaczymy także Emmy Moses Ingram! Podobnie jak wiele innych ostatnich hitów Apple TV+, ten serial również oparty będzie na bestsellerowej powieści Laury Lippman.

O czym opowiada serial "Kobieta z Jeziora"? To szybki teleport do przeszłości

Akcja serialu zabierze nas do Baltimore. A dokładniej mówiąc wprost do 1966 roku i jednego z największych amerykańskich świąt: Święta Dziękczynienia. To właśnie wtedy lokalna społeczność jest wstrząśnięta historią zaginięcia młodej dziewczyny. Losy dwóch kobiet – Maddie Schwartz (w tej roli Natalie Portman), żydowskiej gospodyni domowej pragnącej uciec przed mroczną przeszłością i rozpocząć karierę jako dziennikarka śledcza, oraz Cleo Johnson (grana przez Moses Ingram), matki walczącej o przetrwanie w trudnych realiach czarnoskórego Baltimore – splatają się w dramatycznych okolicznościach. Dotychczas kobiety nie miały ze sobą absolutnie nic wspólnego. Zmienia się to jednak w chwili, gdy Maddie obsesyjnie zaczyna interesować się tajemniczą śmiercią Cleo, co prowadzi do niebezpiecznych konsekwencji. Konsekwencji które dotkną nie tylko Maddie, ale wszystkich wokół nich.

"Kobieta z Jeziora" zachwyci gwiazdorską obsadą

Apple TV+ przyzwyczaiło nas już do tego, że w ich serialach nigdy nie brakuje wielkich nazwisk. Tym razem sprawy mają się analogicznie. W serialu poza Natalią Portman i Emmą Moses Ingram wystąpią także Y’lan Noel, Brett Gelman, Byron Bowers, Noah Jupe, Josiah Cross, Mikey Madison oraz Pruitt Taylor Vince. Za produkcję odpowiedzialnych jest kilka firm — finalnie będzie ona efektem współpracy FIFTH SEASON, Crazyrose i Bad Wolf America. Alma Har’el jest odpowiedzialna za reżyserię oraz scenariusz serialu, a także pełni rolę producentki wykonawczej wespół z Christopherem Leggettem. Natalie Portman, oprócz głównej roli, również jest producentką wykonawczą, współpracując z Sophie Mas. Nathan Ross i Jean-Marc Vallée reprezentują Crazyrose jako producenci wykonawczy, a Julie Gardner pełni tę rolę dla Bad Wolf America. Producentami wykonawczymi są także Layne Eskridge, Amy Kaufman, Boaz Yakin oraz autor oryginalnej powieści.

"Kobieta z Jeziora": kiedy premiera nowego serialu Apple TV+?

Premiera nowego serialu Apple TV+ już za niespełna miesiąc. Serial zadebiutuje 19 lipca, a kolejne odcinki będą zasilały katalog platformy w każdy piątek aż do wielkiego finału, który planowany jest na 23 sierpnia!