Oto nowy rywal ChatGPT, to była kwestia czasu nim się pojawi osobna aplikacja

To była tylko kwestia czasu aż kolejny gigant wyda osobną aplikację ze swoim rozwiązaniem AI, które stanie w szranki z najsłynniejszym narzędziem.

Meta Marka Zuckerberga ogłosiła dzisiaj premierę aplikacji, która została stworzona z myślą o modelu AI firmy Llama 4. Meta AI to pierwszy krok giganta w stronę – jak to reklamują – bardziej personalnej sztucznej inteligencji, cokolwiek miałoby to znaczyć.

Reklama

Oto nowy rywal ChatGPT, Meta AI z osobną aplikacją

Ostatnie tygodnie minęły pod znakiem ostrego wciskania Meta AI we wszystkie aplikacje social media firmy Marka Zuckerberga. Z tego powodu istnieje duża szansa, że już całe mnóstwo użytkowników po prostu się oswoiło i zapoznało ze specyficznym okręgiem w barwach Mety agenta o tej samej nazwie. Brzmi to jak idealny moment na prezentację zupełnie nowej aplikacji.

Meta

Jaka aplikacja z chatbotem jest, każdy widzi! Na tym etapie szału ze sztuczną inteligencją, raczej nikomu nie trzeba przedstawiać już dobrze znanych funkcji generowania artykułów, grafik, dostęp do sieci i po prostu sam chat. Meta AI ma niestety ogromną przewagę nad każdym innym rywalem oraz przygotowało parę asów w duchu swojej firmy.

Na tę chwilę, na terenie Kanady oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki, można wykorzystać własne dane z Facebooka czy innych aplikacji, które już w pewnym sensie wiedzą kim jest użytkownik. To natychmiast daje przewagę nad konkurencją, gdyż już wie przerażająco wiele na temat zalogowanych osób.

Zaś nowością w duchu Facebooka czy Instagrama jest specjalna sekcja Odkrywaj (Discover), w której można ze znajomymi się podzielić doświadczeniami z AI, czyli jak na przykład tego narzędzia używamy i inne podobne, jak generowanie emoji do opisania nas samych. To użytkownik zadecyduje, czym chce się dzielić z innymi. Na tę chwilę nie ma nigdzie informacji o płatności usługi i ta też się może nie pojawić, bowiem firmie zależy na tym, aby jeszcze bardziej ją karmić naszymi prywatnymi informacjami, a do tego przy pomocy Meta AI, wielu użytkowników już i tak dla zabawy się sprofiluje, ułatwiając pracę Mecie.

Źródło: Meta