Oto nowa metoda na paliwo. Ci naukowcy mogą zmienić przyszłość

Naukowcy od dawna marzą o ujarzmieniu energii jądrowej poprzez fuzję – proces łączenia atomów, który zasila gwiazdy, takie jak nasze Słońce. Fuzja jądrowa obiecuje ogromne ilości czystej energii bez niebezpiecznych odpadów. Jednak aby to osiągnąć, potrzebne są specjalne paliwa, w tym rzadki izotop litu, lit-6.

Reklama

Oto nowa metoda na paliwo, nasza planeta może odetchnąć

Tradycyjne metody pozyskiwania lit-6 opierają się na procesie COLEX, który wykorzystuje toksyczną rtęć. Proces ten polega na przepuszczaniu dużych ilości ciekłej rtęci w dół pionowej kolumny, podczas gdy roztwór litu z wodą płynie w górę. W wyniku tego lit-6 wiąże się z rtęcią i osiada na dnie kolumny, a lit-7 pozostaje na górze. Niestety, metoda ta prowadziła do uwalniania setek ton rtęci do środowiska, co spowodowało jej zakaz w USA w 1963 roku.

ITER Organization

Obecnie Stany Zjednoczone polegają na zapasach lit-6 zgromadzonych podczas zimnej wojny w Oak Ridge National Laboratory. Dokładna ilość tych rezerw jest tajemnicą, ale przypuszcza się, że nie wystarczą one do zaspokojenia potrzeb przyszłych reaktorów fuzyjnych.

Przełom nastąpił, gdy zespół naukowców pod kierownictwem profesora Sarbajita Banerjee z Politechniki Federalnej w Zurychu przypadkowo odkrył nową, bardziej ekologiczną metodę ekstrakcji lit-6. Początkowo pracowali nad membranami do oczyszczania wody pochodzącej z operacji szczelinowania hydraulicznego w Teksasie. Eksperymentując z różnymi materiałami, zauważyli, że niektóre membrany wykazują zdolność do selektywnego oddzielania izotopów litu.

Nowa metoda polega na wykorzystaniu specjalnych membran, które mogą efektywnie oddzielać lit-6 od lit-7 bez użycia rtęci. Choć technologia ta jest jeszcze w fazie badań, jej potencjał jest ogromny. Jeśli uda się ją wdrożyć na skalę przemysłową, może znacząco zwiększyć dostępność lit-6, kluczowego składnika paliwa dla reaktorów fuzyjnych. To odkrycie może przyspieszyć rozwój energetyki opartej na fuzji jądrowej, przybliżając nas do ery czystej i niemal nieograniczonej energii.

Źródło: Scientific American