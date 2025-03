Wkurza Cię hałas drogowy? Zobacz, co samochodowe dźwięki robią z ptakami

Każdy, kto miał nieprzyjemność mieszkać przy głównej ulicy dużego miasta, doskonale wie, że hałas przejeżdżających aut może doprowadzać do szału – w przenośni i dosłownie. Długotrwała ekspozycja na takie dźwięki może między innymi powodować problemy ze snem i prowadzić do daleko idącego rozdrażnienia. Człowiek ma kilka możliwych rozwiązań i w ostateczności zawsze może się przeprowadzić, ale zwierzęta nie mają tak dobrze – szczególnie te, które przez setki lat żyły w środowisku niezmąconym hałasem aut i nie wytworzyły ewolucyjnej tolerancji na intensywne dźwięki.

Zwierzęta cierpią przez urbanizację Galapagos

Wyspy Galapagos nieprzypadkowo stały się obiektem żywego zainteresowania Karola Darwina. Przez dekady była to zamknięta enklawa, idealna do rozwoju niespotykanych nigdzie indziej gatunków flory i fauny. Jeszcze w 1835 roku – gdy ten legendarny badacz opracowywał tam swoją teorię ewolucji – wyspy były w zasadzie dzikie, ale już w 1960 roku stale mieszkało tam ponad 2 tys. osób. Rozwój transportu lotniczego sprawił, że wyspy Galapagos stały się atrakcyjnym kierunkiem nie tylko dla turystów, ale też inwestorów. Dziś populacja wynosi przeszło 32 tys. osób i z roku na rok rośnie o około 6%.

Źródło: Depositphotos

Więcej ludzi to więcej dróg, a im bardziej sieć autostrad się rozrasta, tym bardziej cierpią na tym zwierzęta. Nie chodzi tu nawet o postępujące podkradanie im terenów przez człowieka, a o hałas, który jest generowany przez samochody. Badacze z Anglia Ruskin University i Centrum Badawczego Konrada Lorenza na Uniwersytecie Wiedeńskim uważają, że szczególnie źle znoszą go lasówki złotawe.

Hałas drogowy powoduje agresję u ptaków

Zespół naukowców przeprowadził badania na 38 samcach lasówki złotawej, czyli gatunku niewielkich ptaków, zagrożonych wyginięciem. Siedliska tych przypominających wróble ptaków znajdują się w pobliżu ruchliwych dróg – niektóre okazy żyły w ich bezpośrednim sąsiedztwie, a inne do 100 metrów od przejeżdżających aut. Zaobserwowano, że ptaki żyjące tuż przy drodze mają większą tendencję do agresywnych zachowań. Badacze założyli, że hałas wytwarzany przez ciężarówki i auta osobowe może irytować ptaki podobnie jak ludzi. Żeby to zbadać, użyto dwóch nagrań odtwarzanych ptakom z głośników.

Pierwsze z nich były czystym śpiewem laskówek złotawych, symulującym pojawienie się intruza. Drugie zaś zawierało dodatkową warstwę audio w postaci dźwięków przejeżdżających samochodów. Zgodnie z przewidywaniami ptaki zaczęły charakterystycznie krążyć nad głośnikiem, który odtwarzał drogowy hałas, a następnie próbowały go atakować.

„Komunikacja zazwyczaj zastępuje agresję fizyczną, ale jeśli z powodu hałasu nie jest możliwa, ptaki mogą podejmować ryzykowne zachowania prowadzące do fizycznej walki” – dr Çağlar Akçay, współautor badań

No dobra, ale co to oznacza dla ptaków? Zanieczyszczenie hałasem sprawia, że komunikacja między zwierzętami jest zaburzona. Muszą „śpiewać” głośniej i wręcz próbować „przekrzykiwać” kursujące samochody i jak widać powoduje to u nich dezorientację i stres, prowadzący do wzmożonej agresji. To w dłuższej perspektywie może negatywnie wpłynąć na ich populację, a także na złożony ekosystem Galapagos, którego laskówki złotawe są integralną częścią. Najprostszym przykładem negatywnej konsekwencji jest tu zaburzone ostrzeganie przed naturalnymi wrogami, zagłuszone przez hałas drogowy – to może poważnie wpłynąć na populację tych niezwykłych ptaków.

