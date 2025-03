Oto Nothing Phone (3a) i (3a) Pro. Średnia półka z zaawansowanymi funkcjami

Nothing zaprezentował najnowsze modele smartfonów ze średniej półki – Phone (3a) i Phone (3a) Pro. Co je wyróżnia na i czym zaskoczy nas firma?

Nowe smartfony z serii (3a) to przede wszystkim charakterystyczny dla Nothing wygląd, z tylnymi panelami wykonanymi ze szkła i zwiększoną symetrią wewnętrznej konstrukcji. Firma podkreśla, że z najwyższą uwagą przykuwa uwagę do detali i elementów wizualnych podkreślająć unikalną estetykę marki . Seria Phone (3a) zyskała również zwiększoną wytrzymałość klasy IP64 i może pochwalić się najniższym śladem węglowym wśród smartfonów Nothing – 51,3 kg CO2e.

Reklama

Nothing Phone (3a) i Phone (3a) Pro wyposażono w zaawansowane systemy aparatów. Teleobiektyw w Phone (3a) posiada matrycę 50 Mpix i przysłonę f/2.0, umożliwiając wykonywanie szczegółowych zdjęć z ekwiwalentem ogniskowej 50 mm. Dwukrotny zoom optyczny stanowi podstawę dla wysokiej jakości zbliżeń, a wysoka rozdzielczość pozwala na bezstratne powiększenie do 4x. Dzięki algorytmom AI, Phone (3a) oferuje również 30-krotny ultra zoom. Phone (3a) Pro wyposażono w peryskopowy teleobiektyw z dużym sensorem Sony LYTIA 600 o przekątnej 1/1,95 cala, ekwiwalentem ogniskowej 70 mm i przysłoną f/2.55. Optyczna stabilizacja obrazu zapewnia wysoką jakość zdjęć w każdych warunkach oświetleniowych.

Trzykrotny zoom optyczny idealnie sprawdza się w fotografii portretowej, a 50-megapikselowy sensor umożliwia bezstratne powiększanie do 6x oraz 60-krotny ultra zoom dzięki algorytmom AI. Phone (3a) Pro przewyższa nawet flagowe smartfony w fotografii telemakro, umożliwiając ustawienie ostrości z odległości 15 cm od obiektu. Oprócz tego, Phone (3a) posiada 50-megapikselowy sensor główny opracowany we współpracy z Samsungiem, a Phone (3a) Pro oferuje udoskonalony sensor główny z szybszym autofokusem i większą pojemnością pikseli. Ultraszerokokątny aparat w obu modelach ma pole widzenia 120º, a ulepszony czujnik Sony poprawia wydajność przy słabym oświetleniu. Phone (3a) wyposażono w przedni aparat 32 Mpix, natomiast Phone (3a) Pro ma ulepszony przedni aparat 50 Mpix z możliwością nagrywania filmów 4K i adaptacyjną stabilizacją AI.

Nothing Phone (3a) i (3a) Pro. Co w trawie piszczy?

Phone (3a) i Phone (3a) Pro posiadają 6,77-calowe wyświetlacze Full HD+ z adaptacyjną częstotliwością odświeżania 120 Hz. Częstotliwość próbkowania dotyku wynosi 480 Hz, a w trybie gier osiąga 1000 Hz. Jasność ekranu sięga 1300 nitów w trybie automatycznym i 3000 nitów w szczycie. Sercem serii Phone (3a) jest platforma mobilna Snapdragon 7s Gen 3 zapewniająca płynne działanie i wydajność. Procesor jest do 33% szybszy niż w Phone (2a), a układ graficzny Qualcomm Adreno GPU oferuje o 11% wydajniejszą grafikę.

Smartfony mają też być o 92% szybsze w przetwarzaniu zadań związanych ze sztuczną inteligencją. Funkcja RAM Booster umożliwia dostęp do maksymalnie 20 GB pamięci RAM, a większa komora parowa redukuje temperaturę urządzenia o 23% w porównaniu z Phone (2a). Bateria o pojemności 5000 mAh w obu modelach zapewnia do dwóch dni użytkowania na jednym ładowaniu. Ulepszone szybkie ładowanie o mocy 50 W pozwala na naładowanie telefonu do 50% w mniej niż 20 minut.

Smartfony działają pod kontrolą Nothing OS 3.1, opartego na systemie Android 15. System cechuje przejrzysty interfejs, szybkość działania i możliwość personalizacji. Użytkownicy mogą dostosować ekran główny, ekran blokady i szybkie ustawienia. Phone (3a) Pro obsługuje również eSIM. Nothing OS został wzbogacony o funkcję Essential Space – centrum notatek, pomysłów i inspiracji, oparte na sztucznej inteligencji. Dodatkowy przycisk, Essential Key, umieszczony z boku obudowy, umożliwia szybkie zapisywanie treści i nagrywanie notatek głosowych.

Nothing Phone (3a) i (3a) Pro – ceny i dostępność w Polsce

Nothing Phone (3a) trafi do otwartej sprzedaży za pośrednictwem oficjalnego sklepu nothing.tech i partnerów już 11 marca i w Polsce będzie dostępny w dwóch wersjach:

Nothing Phone (3a) 8+128 GB: 1569 zł

Nothing Phone (3a) 12+256 GB: 1779 zł

Na Nothing Phone (3a) Pro będzie trzeba poczekać nieco dłużej. Smartfon w ofercie oficjalnego sklepu nothing.tech i u partnerów pojawi się 25 marca i będzie dostępny w jednym wariancie:

Reklama

Nothing Phone (3a) Pro 12+256 GB: 2049 zł

Już dziś ruszy przedsprzedaż Nothing Phone (3a) za pośrednictwem oficjalnego sklepu nothing.tech. Zamówienia przedpremierowe na Phone (3a) Pro ruszą 11 marca w tym samym sklepie. Wybieracie się do Londynu? Podstawowy Nothing Phone (3a) będziecie mogli kupić w Nothing Store Soho nieco wcześniej, bo już 8 marca.