Oto jak Apple zmieni Apple Watcha i AirTagi. Użytkownicy docenią te nowości

Przywykliśmy już do tego, że giganci technologiczni co kilkanaście miesięcy odświeżają swoje produkty dodając im coraz mniej innowacji. Coś jednak zmienić się musi, by użytkownicy to kupili, pobiegli do sklepów po nowy model i pozwalali bić kolejne rekordy sprzedaży. Właśnie do sieci trafiła kolejna fala plotek dotycząca tegorocznych premier i zmian w produktach. A dokładniej mówiąc: aktualizacji Apple Watcha Ultra oraz AirTaga.

AirTag i Apple Watch Ultra: jakie nowości czekają je w 2025?

Minionej jesieni Apple wielu rozczarowało nie przedstawiając światu Apple Watcha Ultra 3. generacji -- a zamiast tego dodając tylko jeden nowy wariant kolorystyczny do obecnej palety kolorów. W tym roku jednak miałby nadejść nowy model, który może i nie wywoła wielkiego trzesięnia ziemi, ale wielu użytkowników będzie więcej niż usatysfakcjonowana. Oto bowiem gigant miałby zaserwować swoim zegarkom łączność satelitarną. I choć przecieki nie zagłębiają się w żadne szczegóły z nią związane, to najprawdopodobniej będzie to działało analogicznie do łączności satelitarnej z iPhone'ów. Ponadto Apple Watch Ultra 3. generacji miałby doczekać się łączności 5G RedCap. Niestety, jeżeli wybieracie Ultra ze względu na wygląd -- to będziecie rozczarowani. Z dotychczasowych przecieków wynika, że zmiany dokonają się przede wszystkim we wnętrzu, z daleka nikt nie pozna że macie najnowszy i najdroższy model zegarka.

Poza zmianami w zegarku, nasilają się także plotki związane z drugą generacją lokalizatorów AirTag. Te pierwszy raz trafiły do sklepów w 2021 i wywróciły ten segment urządzeń do góry nogami, przyspieszając jego ekspansję. W tym roku Apple miałoby zaprezentować nową wersję akcesorium, a co wraz z nią? Spodziewamy się nowego wyglądu, łączności na dłuższe dystanse oraz jeszcze bardziej precyzyjnego określania położenia AirTaga.

Dokładne daty premier nowych urządzeń Apple nie są jeszcze znane. Zegarka spodziewamy się wraz z iPhone'ami -- ale są spore szanse, że AirTag 2. generacji trafi w nasze ręce znacznie szybciej.