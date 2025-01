Nudzisz się? Odpalaj Apple Arcade - 7 hitów właśnie wleciało do oferty!

Apple nie próżnuje jeżeli chodzi o rozbudowę katalogu ich usługi Arcade. Co kilka tygodni lądują tam świeżutkie tytuły. Są od siebie bardzo zróżnicowane, ale mają jeden wspólny element: jakościowo trzymają bardzo wysoki poziom. Ponadto w żadnej z nich nie znajdziemy choćby grama mikropłatności.

Technologiczny gigant ogłosił dziś dodanie siedmiu nowych gier do ich katalogu -- a poza tym zapowiedział kolejne trzy hity, które zasilą Apple Arcade już na początku lutego!

Nowe gry w Apple Arcade. Final Fantasy, Skate City: New York... i nie tylko!

Już dziś do oferty Apple Arcade trafił zestaw hitów -- i pisząc o hitach ani trochę nie przesadzam. Bowiem w najświeższym rozdaniu załapały się takie klasyki jak pixel remaster pierwszego Final Fantasy (w App Store znany jako Final Fantasy+). Pikselowe remastery okazały się prawdziwym hitem -- i wszystkich sześć gier które doczekały się takiej wersji były wysoko oceniane zarówno przez najwierniejszych fanów serii, jak i tych dla których to był pierwszy kontakt z serią. A jak wiadomo: powrót do takich leciwych klasyków potrafi być bolesny po... 38 (!) latach. Tutaj mamy kilka fajnych nowych opcji które sprawiają, że powrót do klasyka okazuje się znacznie przyjemniejszy.

Lista gier które już dziś trafiają do usługi Apple Arcade:

Warto też mieć na uwadze Trials of Mana. To klasyczna gra RPG akcji, która od niedawna dostępna jest również na iPhone'a. To pełen zwrotów akcji remake kultowego tytułu z 1995 roku, znanego w Japonii, który w nowej odsłonie oferuje piękną, trójwymiarową, oprawę graficzną. W grze mamy możliwość wyboru sześciu bohaterów, z których każdy ma unikalną historię do opowiedzenia. Ponadto wszystkich charakteryzuje indywidualny zestaw umiejętności oraz motywy, dla których rusza ku przygodzie. W zależności od wyboru postaci, fabuła i dynamika gry się zmieniają. Dodaje to nie tylko głębi, ale także zachęca do ponownego przechodzenia. Eksploracja magicznego świata Mana, pełnego tajemniczych lokacji, wrogów i bossów, to tylko część przygody. Co istotne: Trials of Mana w tej wersji jest w 100% przygotowane do ekranów dotykowych. Twórcy zręcznie wybrnęli z tego jakże wymagającego przy dynamicznych grach zadania. Grę wzbogacono o opcje automatycznego zapisu oraz kilka poziomów trudności, co sprawia, że jest ona bardziej przystępną dla nowych graczy, a weterani także nie będą mieć powodów do narzekania.

Apple zapowiada kolejne 3 nowości na początek lutego!

Siedem gier już trafiło do Apple Arcade, ale firma nie zwalnia tempa i już teraz zapowiedziała 3 kolejne hity. 7. lutego do katalogu usługi dołączą PGA TOUR Pro Golf, Doodle Jump 2+ oraz My Dear Farm+!