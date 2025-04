Oto Elder Scrolls IV: Oblivion Remake! Pomyłka twórców zepsuła niespodziankę

Ups! Internet właśnie zawrzał, bowiem ktoś niestety nie domknął drzwi i na światło dzienne wyciekły pierwsze screeny, bezpośrednio od twórców remake'a ukochanej gry sprzed lat. Teraz trwa debata kiedy będzie premiera i czy to, co wyszło jest tym, czego fani chcą.

Oto Elder Scrolls IV: Oblivion! Pomyłka twórców zdradziła niespodziankę

Plotki krążyły dosłownie od lat, lecz w ostatnich miesiącach stawały się coraz bardziej namacalne. Teraz ktoś ma bardzo zły dzień, bowiem nie domknął furtki i na światło dzienne wyciekły wyczekiwane, pierwsze screeny. Najciemniej jest pod latarnią, ale najwyraźniej nie ma mocnych na znudzonych fanów. Jeden z nich – u/Taurnil – zerkał sobie co tam się kryje na stronie twórców remake'u, w oczekiwaniu na premierę.

Bethesda / Virtuos/Tom Warren via Twitter

Plotki głoszą, że ta ma być już w następnym, wielkanocnym tygodniu, a sama gra ma się pojawić niespodziewanie. Cóż, jak raportuje Kotaku, wierni fani raczej nie będą zaskoczeni, gdyż wszystkie poszlaki były skrupulatnie weryfikowane i notowane. Nie było jednak jeszcze takiego przecieku jak dzisiejszy, który pokazywał najprawdziwsze screeny. Nie ma bowiem wątpliwości, to muszą być materiały przygotowane na niespodziewaną premierę.

Bethesda / Virtuos/Tom Warren via Twitter

Pierwotnie cały katalog pełen oficjalnych zdjęć, można było otworzyć na stronie developera remake'u. Jednak jak tylko zrobiło się głośno o wycieku, ktoś szybko odciął dostęp. Fani jak to fani, są nie do zatrzymania, więc nim to nastąpiło, sami zaczęli tworzyć własny katalog i wszystko jest już pięknie dostępne na Imgurze, więc jeżeli ktoś się nie obawia zepsucia niespodzianki, można nową wersję pooglądać tutaj.

Bethesda / Virtuos

Niepokojące jest jedynie to, że jeżeli to nie był przypadek pod kątem tworzenia tych materiałów, to wygląda na to, że szykuje się powtórka rodem z 2009 roku, gdy wiele gier upodobało sobie barokowe złota i odcienie brązu, które nie miały za wielu fanów nawet wtedy. Trzymajmy kciuki, że jednak powróci baśniowa atmosfera Obliviona, jakiego fani zapamiętali.