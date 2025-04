Hit za darmo. Odbierz, nim będzie za późno

Epic Games Store przyzwyczaiło nas do cotygodniowego rozdawania gier – zarówno od najważniejszych graczy na rynku, jak i od mniejszych twórców, którzy mają szansę dotrzeć do szerszego grona odbiorców. Każdego tygodnia pojawia się coś nowego, a 2025 r. już pełny był ciekawych produkcji, które warto ograć, lub dodać na kupkę wstydy. Mieliśmy już Escape Academy, Behind the Frame: The Finest Scenery, Undying, Beyond Blue, HUMANKIND, F1 Manager 2024, Mages of Mystralia, czy Them's Fightin' Herds. Mieliśmy też niespodziankę, w postaci zestawu odblokowującego legendę Lobę wraz z epicką skórką "Silny Prąd" w grze Apex Legends. Było też Cat Quest, Neko Ghost, Jump! oraz – w ostatnim tygodniu – Cat Quest II, czyli prawdziwa gratka dla fanów kotów.

W tym tygodniu kończymy z tematycznym rozdawnictwem gier i wracamy do tradycyjnego rozdawania gier. A do odebrania czekają aż trzy tytuły, z czego najważniejszą jest produkcja oddająca hołd klasycznym "nawalankom" beat 'em up znanych z automatów, których popularność w latach 90-tych ubiegłego roku była w Polsce bardzo wysoka. Są tu miłośnicy Final Fight, Double Dragon, "Golden Axe, serii Streets of Rage? Doskonale, gdyż River City Girls to pozycja obowiązkowa.

Podłe ulice River City są znów niespokojne, lecz tym razem chłopaków wszystko przerosło! W tej całkiem nowej odsłonie w legendarnej serii bijatyk, krewcy bohaterowie Kuni oraz Riki zostali pojmani, a ich mocno uderzające dziewczyny – Kyoko i Misako – muszą odegrać się na winowajcach.

Jednak River City Girls to nie wszystko. W tym tygodniu w sklepie Epic Games Store czeka również również Arcadegeddon. To stale zmieniająca się strzelanka wieloosobowa, w której gracz odkrywa różnorodne biomy, bierze udział w minigrach, odnajduje ukryte skarby i pokonuje niezwykłych bossów, a wszystko to u boku dwóch lub trzech przyjaciół. Odbierając grę w Epic Games Store otrzymacie dodatkowo 5000 ARCoins na wydanie wewnątrz sklepiku z grami. Idle Champions of the Forgotten Realms to natomiast gratka dla fanów klikaczy. To gra strategiczna osadzona w świecie Dungeons & Dragons łącząca postacie z różnych uniwersów w jedną wielką przygodę.

Gry są dostępne za darmo do 17.04.