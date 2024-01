88-letni mieszkaniec powiatu strzelińskiego uwierzył nieznajomemu w opowieść o pewnej i szybkiej inwestycji. Zgadniecie, co było dalej?

Nowy rok, ale problemy wciąż te same. Znów przychodzi nam informować o fatalnym w skutkach oszustwie starą i sprawdzoną metodą „na brokera”. Jeden odebrany telefon, odrobina naiwności i aplikacja do zdalnego sterowania urządzeniem – oto recepta na utratę oszczędności. Prosta? Owszem, ale jaka skuteczna.

Metoda „na brokera” wiecznie żywa – 88-latek stracił ponad 100 tys. zł

Przyznam, że z coraz większą przykrością dowiaduje się o kolejnym przykładzie wykorzystywania nieświadomości seniorów i powoli zaczynam tracić wiarę w to, że służbom uda się kiedykolwiek na dobre zażegnać ten problem. Przez ostatnie dwa miesiące policja notorycznie ostrzegała przed oszustami, którzy kontaktują się z ofiarami za pomocą komunikatorów lub połączeń telefonicznych i przy pomocy prostych trików socjotechnicznych wyciągają od nich góry pieniędzy. Tym razem padło na 88-letniego mieszkańca powiatu strzelińskiego – mężczyzna na początku stycznia odebrał telefon od fałszywego brokera, zachęcającego do zainwestowania środków w akcje spółek sektora finansowego.

Źródło: Depositphotos

Skuszony szybką i pewną wizją zarobku senior zainstalował na polecenie oszusta aplikację do zdalnego dostępu, oddając swoje urządzenie w ręce cyberprzestępców. Sprawcom udało się uzyskać dostęp do konta bankowego, a następnie od 12 do 15 stycznia wykonał za jego pomocą kilka operacji.

"Jak nie stać się ofiarą? Zawsze zachowaj czujność, nie działaj pochopnie. Koniecznie upewnij się z kim rozmawiasz, nie daj się zmanipulować. Jeśli zadzwoni do Ciebie ktoś z banku ROZŁĄCZ SIĘ. Skontaktuj się z bankiem, najlepiej osobiście udaj się do placówki bankowej lub natychmiast samodzielnie zadzwoń na infolinię swojego banku” – fragment oświadczenia policji

Ofiara oczekiwała szybkiego zwroty inwestycji, ale w zamian otrzymała utratę życiowych oszczędności. Oszust wyczyścił konto bankowe 88-latka, wyciągając z niego 130 tysięcy złotych.

Nie czekaj – edukuj swoich bliskich

Wielokrotne ostrzeżenia policji i służb cyberbezpieczeństwa nie przynoszą rezultatu, bo spora część internautów w podeszłym wieku nie traktuje zagrożenia poważnie, dopóki samodzielnie go nie doświadczy. Cóż pozostaje nam więc innego, jak tylko edukować i wierzyć w profilaktykę? Dlatego też zachęcamy do poinformowania swoich bliskich o darmowym webinarze „Bezpieczny senior – jak nie dać się oszukać w Internecie”, organizowanym przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego we współpracy z Komendą Główną Policji oraz Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej.

Celem wirtualnego spotkania z seniorami jest przekazanie niezbędnych informacji o taktykach stosowanych przez oszustów i zagrożeń występujących na rynku finansowym z wykorzystaniem nowoczesnych technologi. Inicjatywa kierowana jest nie tylko do osób prywatnych – skorzystają także podmioty publiczne (takie jak domy seniora), bo w webinarium mogą brać udział także zorganizowane grupy. Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego pod tym adresem – znajdziecie go w zakładce „Edukacja finansowa/Seminaria CEDUR”. Więcej informacji na temat terminów rejestracji i daty samego wydarzenia znajdziecie w tej publikacji.

Źródło: Depositphotos

Standardowo zachęcamy też do odwiedzenia strony projektu #ZnamTeNumery, na której wyszczególniono metody stosowane przez cyberprzestępców przy popełnianiu częstych oszustw, między innymi kultowej techniki „na wnuczka”.

Stock image from Depositphotos