Studenci z Erasmusa w Polsce ofiarami hakerów? Winna ważna strona

Dane studentów przebywających w Polsce w ramach wymiany Erasmus mogły zostać przejęte przez hakerów. Dzięki współpracy administratorów zagrożonej strony internetowej i ekspertów z Cybernews udało się uniknąć zagrożenia. Co konkretnie się stało?

16 czerwca 2023 roku badacze bezpieczeństwa z Cybernews odkryli błędy w konfiguracji kilku subdomen należących do polskiej strony Erasmus Students Network – esn.pl. Choć zagrożenie wycieku danych było wysokie, udało mu się skutecznie zapobiec. Jak czytamy w przesłanym raporcie, w rękach niepowołanych osób mogły znaleźć się poufne dane studentów. Wykryte podatności można było wykorzystać również w inny sposób.

W jaki sposób doszło do zagrożenia?

Jak poinformowali specjaliści z Cybernews, do zagrożenia doszło w wyniku udostępnienia pliku .emv dla stron z następujących subdomen:

discovereurope.esn.pl

jobs.esn.pl

visitpoland.esn.pl

Dysponując tymi danymi, można było tak skonfigurować pliki strony internetowej, by te przesyłały dane użytkowników w niepowołane ręce, z czym wiązał się szereg zagrożeń. Jakie konkretnie?

Do sieci mogły trafić poufne dane, a to dopiero początek

Szczególnie istotną z subdomen z podatnością była jobs.esn.pl. Przy pomocy tej strony zagraniczni studenci mogli aplikować o pracę w Polsce. Oznacza to, że w razie przejęcia wprowadzanych danych, w ręce hakerów trafiłyby dane personalne studentów. Wśród nich imię i nazwisko, dane kontaktowe czy informacje wymagane podczas ubiegania się o pracę.

Dostęp do jednej z subdomen mógł również poskutkować przejęciem pozostałych stron funkcjonujących w ramach domeny esn.pl. Naturalnie, skoro do zarejestrowania na stronie było wymagane podanie adresu e-mail, przejętą bazę można było wykorzystać do przeprowadzenia precyzyjnego ataku phishingowego.

Czy dane studentów są bezpieczne?

Jak wykazała przeprowadzona analiza, dane studentów z Erasmusa przebywających w Polsce są bezpieczne. Stało się tak mimo tego, że można było uzyskać do nich dostęp przez dwa lata. Można zatem mówić o szczęściu w nieszczęściu.

Obecnie, strona internetowa pod adresem esn.pl nie jest dostępna.

Więcej informacji o podatności stron internetowych polskiej części programu Erasmus można znaleźć na stronie internetowej Cybernews.

Źródło: informacja prasowa