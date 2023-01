Ostatnie poprawki do nowelizacji nieszczęsnej ustawy antywiatrakowej

Luzowanie 10H

Całe zamieszanie z ustawą antywiatrakową, która dziś, przy wysokich cenach węgla i pozwoleń na emisję CO 2 odbija się nam czkawką, ma źródło w 2016 r. Wtedy to PiS wprowadził tzw. zasadę 10H, która ustaliła, że wiatraki od budynków mieszkalnych i vice versa nie będą mogły być budowane bliżej, niż 10-krotność wysokości wiatraka.

To spowodowało, że w Polsce budowa farm wiatrowych praktycznie padła, w wymaganych odległościach wynoszących około 2 km zawsze było coś, co blokowało takie inwestycje. Liczono co prawda na to, że w zamian powstaną ogromne farmy morskie na Bałtyku, ale z wielu względów, między innymi biurokratycznych, nic z tego nie wyszło.

Podchody do zmiany tej ustawy były czynione kilkukrotnie, ale dotychczas nie udało się tego błędu naprawić. Jednym z powodów była wewnętrzna opozycja wewnątrz rządzącej koalicji. W Zjednoczonej Prawicy wciąż są osoby zakochane w węglu i gospodarce na nim opartej.

W związku z tym ustawa pewnie dalej byłaby w zawieszeniu, ale jej zmiana stała się jednym z warunków otrzymania pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy. Nawet jednak to nie spowodowało szybkiego zamknięcia procesu legislacyjnego, który trwa już kilka miesięcy. Początkowo zakładano wprowadzenie minimalnej odległości (decydować mają samorządy) na poziomie 500 metrów od budynków mieszkalnych, ale w ostatnich chwili PiS podniósł tę wartość do 700 m.

Rygorystyczna zasada 10H pozostanie tylko w przypadku budowy wiatraków w pobliżu parków narodowych. Nie będzie za to ograniczeń w budowie domów w pobliżu farm. Jeśli uda się ją przegłosować, za kilka lat (tyle trwają procesy przygotowawcze) budowy farm znów będą mogły ruszyć.