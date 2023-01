To już trzecie podejście BlaBlaCar do monetyzacji świadczonych w naszym kraju usług. Najpierw były opłaty serwisowe, później BlaBlaPass, a teraz wraca ta pierwsza opcja, chyba już na dobre.

Pierwsze opłaty serwisowe pojawiły się w BlaBlaCar jeszcze w 2016 roku, z których to serwis wycofał się po roku, tłumacząc to utrudnioną komunikacją pomiędzy pasażerami a kierowcami. W to miejsce wprowadzono BlaBlaPass, czyli usługę na kształt abonamentu czy subskrypcji, w ramach której mogliśmy korzystać przez pół roku z nieograniczonej liczby darmowych rezerwacji.

Jakiś czas później zrezygnowano i z tego pomysłu, a teraz wracają opłaty serwisowe, których wysokość - tak jak w pierwotnej wersji, będzie uzależniona od kwoty za przejazd, ustawionej przez poszczególnych kierowców.



I tak na przykład za przejazd na kwotę 55 zł (Warszawa - Kraków) opłata serwisowa ustalona została na poziomie 7 zł, a przy kwocie 77 zł (Warszawa - Świdnica) już 10 zł. Opłatę serwisową będzie można opłacać BLIKIEM lub kartą płatniczą. Oczywiście za sam przejazd nadal i bez zmian płacić będziemy bezpośrednio kierowcy gotówką, choć osobiście spotkałem się już z praktyką płatności P2P BLIKIEM na numer telefonu.

Co w sytuacji, gdy przejazd z opłaconą już opłatą serwisową zostanie odwołany? Pasażer będzie miał wówczas 24 godziny na rezerwację kolejnego przejazdu, na poczet którego opłata serwisowa zostanie przekazana automatycznie. Jeśli się nie uda w ciągu doby zarezerwować nowego przejazdu, opłata serwisowa zostanie zwrócona na koto.

Budujemy zaufaną społeczność za pomocą Zweryfikowanego Profilu. Ta funkcja służy budowaniu zaufania w społeczności BlaBlaCar. Potwierdzając swoje dane, zwiększysz swoje szanse na udany przejazd. Funkcja ta jest dobrowolna i dostępna dla wszystkich użytkowników BlaBlaCar. Aby z niej skorzystać, wystarczy zweryfikować swój numer telefonu, adres e-mail i dokument tożsamości. Gdy to zrobisz, niebieska odznaka zostanie automatycznie dodana do Twojego profilu, gdzie będzie widoczna dla wszystkich.

Oprócz nowego systemu rezerwacji przejazdu, BlaBlaCar w rozsyłanej właśnie korespondencji e-mail do swoich użytkowników informuje również o wprowadzeniu Zweryfikowanych Profili. Każdy użytkownik po potwierdzeniu swoich danych i dowodu tożsamości otrzyma niebieską odznakę przy swoim profilu.

Źródło: BlaBlaCar.