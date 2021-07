Ridley Scott szykuje epicki „Ostatni pojedynek” – zwiastun pełen gwiazd

O czym opowiada Ostatni pojedynek?

„Ostatni pojedynek” przeniesienie nas do XIV wiecznej Francji, gdzie przyjrzymy się konfrontacji dwóch byłych przyjaciół – Jean de Carrougesa (Matt Damon) i Jacquesa Le Grisa (Adam Driver). Pomiędzy dwoma mężczyznami dochodzi do sporu po tym, jak żona Carrougesa oskarża o zaatakowanie jej przez Le Grisa. Ten oczywiście wypiera się tego czynu i obydwaj będą musieli stanąć naprzeciwko siebie w pojedynku na śmierć i życie. W Marguerite de Carrouges wciela się Jodie Comer. Scenariusz filmu bazuje na książce „The Last Duel: A True Story of Crime, Scandal, and Trial by Combat in Medieval France” autorstwa Erica Jagera.

Twórcy oraz zwiastun filmu Ostatni pojedynek

Za napisanie fabuły odpowiada Nicole Holofcener, z którą współpracowali Ben Affleck i Matt Damon. Producentami filmu są Ridley Scott, Kevin J. Walsh, Jennifer Fox, Holofcener, Matt Damon oraz Ben Affleck. Do grona producentów wykonawczych należą Kevin Halloran, Drew Vinton i Madison Ainley. Za kamerą stanął oczywiście Ridley Scott.

Film jest próbą opowiedzenia historii odważnej kobiety, o której większość ludzi nie słyszała. Podziwialiśmy jej odwagę oraz ogromną determinację i czuliśmy, że jest to zarówno historia, którą trzeba opowiedzieć, jak i taka, której dramat poruszy widzów tak, jak poruszył nas jako pisarzy. Gdy zgłębialiśmy tę historię, odkryliśmy, że wiele aspektów formalnego, skodyfikowanego patriarchatu XIV-wiecznej Europy Zachodniej jest nadal obecnych w szczątkowy sposób (a w niektórych przypadkach prawie niezmienionych) w dzisiejszym społeczeństwie. – czytamy w komunikacie prasowym (via Collider), pod którym podpisali się Holofcener, Affleck i Damon.

Ostatni pojedynek – data premiery

„Ostatni pojedynek” ma trafić do kin 15 października, ale polska data premiery nie została jeszcze ustalona.