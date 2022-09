Ostatni lot królowej Elżbiety II najbardziej śledzonym samolotem w historii

Śmierć królowej Elżbiety II była dla wszystkich sporym szokiem, ponieważ pomimo iż monarchini miała 96 lat, to jeszcze dwa dni przed śmiercią pełniła swoje obowiązki i przyjęła rezygnację Borisa Johnsona z funkcji premiera Wielkiej Brytanii. Informacja o zgodnie monarchini obiegła lotem błyskawicy wszystkie media i z miejsca stała się tematem numer jeden, wzbudzając zainteresowanie internautów na całym świecie, zwłaszcza, że od dłuższego czasu wiadomo było, że brytyjscy urzędnicy plan działania po śmierci monarchy mają rozpisany co do minuty. Dodatkowo, wiele elementów składowych wielodniowej ceremonii pogrzebowej może być śledzonych w internecie. Między innymi - transport ciała władczyni ze Szkocji do Anglii

5 milionów osób śledziło ostatni lot królowej

Jak podaje Flightradar24, ostatnia droga królowej Wielkiej Brytanii była największym wydarzeniem w historii serwisu. Do tej pory najpopularniejszym lotem był ten, w którym spiker Izby Reprezentantów poleciała do Tajwanu. Tamten lot przyciągnął do portalu 2,2 mln użytkowników, którzy byli ciekawi reakcji Chin na wizytę amerykańskiej pani polityk. Ostatni lot królowej Elżbiety drugiej pobił ten rekord, ponieważ w serwisie śledziło go aż 5 mln osób.

Dodatkowo, użytkownicy podjęli 76.2 milionów akcji związanych z lotem, takich, jak dostosowanie ustawień czy pozyskanie więcej informacji odnośnie przelotu. Oczywiście, takie obciążenie serwisu sprawiło, że serwery ledwo wytrzymały. Jak podaje Flightradar, już po 600 000 użytkowników śledzących lot można było zauważyć wyraźne spowolnienie działania aplikacji. Włodarze strony byli na to przygotowani i żeby odciążyć nieco serwis, ten konkretny lot był także streamowany na platformie YouTube.