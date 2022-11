Orlen wprowadził pierwszą ultraszybką ładowarkę do Polski

Orlen oficjalnie postawił ultraszybką ładowarkę w Polsce. Jest to pierwsza ładowarka sieci o mocy 175 kW, co bez dwóch zdań ucieszy wszystkich posiadaczy samochodów elektrycznych - dzięki temu baterię EV od 10 do 80 procent będziemy mogli naładować w zaledwie około 20 minut.

Źródło: PKN Orlen

Jak informuje koncern, to aż o dwie trzecie szybciej w porównaniu ze stacjami ładowania o standardowej mocy 50 kW. Trzeba przyznać, że naładowanie samochodu w wyłącznie 20 minut jest faktycznie imponujące i bez dwóch zdań ułatwi niejedną podróż elektrykiem.

To dopiero początek

Pierwsza ultraszybka ładowarka znajduje się na stacji paliw przy drodze A1, na MOP Machnacz Południe. Ładowarka posiada złącza zgodne ze wszystkimi EV dostępnymi na polskim rynku, więc nie musicie się o to obawiać. Koncern otwarcie przyznaje, że planuje postawić dużo więcej ultraszybkich ładowarek - można więc spokojnie założyć, że to dopiero początek.

Orlen zaznacza, że do 2030 roku chce mieć łącznie minimum tysiąc ładowarek na terenie Polski. Jest to cel jak najbardziej możliwy do zrealizowania, bowiem już na tym etapie koncern posiada ich łącznie niemal 500. Zdecydowana większość z nich, bowiem około 300, to podstawowe stacje o mocy 50 kW, a blisko 160 z nich oferuje moc od 50 do 150 kW. Pomimo wprowadzenia pierwszej ultraszybkiej ładowarki, nie powinniśmy raczej wykluczać tego, że Orlen dalej będzie stawiał standardowe stacje.

Koncern przy okazji ogłosił, że wkrótce nadejdzie podwyżka cen ładowania EV “podobnie, jak wcześniej zrobiło całe otoczenie rynkowe”. Co prawda nie jest wiadome, jakie będą nowe stawki, lecz całość wejdzie w życie 22 listopada - i z pewnością do tego momentu poznamy nowy cennik.

Źródło: PAP