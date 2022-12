Rozrywka w domowym zaciszu? Pewnie, ale tylko z szybkim i stabilnym internetem 

Czy wiecie, że aż 35% Polaków pracuje zdalnie lub hybrydowo? Dwa lata pandemii zmieniły nieco sposób funkcjonowania w sieci, zacieśniając więzy między światem fizycznym i wirtualnym na nieznaną dotąd skalę. Jednak pomimo faktu, iż praca przenosi się do internetu znacznie częściej niż dotychczas, to wciąż głównym jego trzonem jest rozgrywka. Z badań wynika, że niemalże połowa internautów wskazuje oglądnie filmów, seriali lub telewizji online jako najczęściej wykonywane czynności w sieci. Nie można zapomnieć o grach i zwykłym surfowaniu po stronach internetowych, które także przypisuje się do kategorii relaksu. Aby w pełni cieszyć się możliwościami rozrywkowej części sieci, trzeba zadbać o stabilne i szybkie łącze. Ale jak w ogóle oszacować te potrzeby?

Jaka prędkość łącza do filmów i seriali?

Internetowe streamingi, pełne zróżnicowanych filmów i seriali, wygryzają powoli tradycyjną telewizję. Nie ma się co dziwić, wszakże Netflix czy HBO stale konkurują miedzy sobą, aby na bieżąco dostarczać widzom masę nowych treści. Wbrew pozorom jednak usługi te nie są równe, a każdy z popularnych streamingów rządzi się nieco innymi wymaganiami.

Wybierając internet do zapewnienia kinowych wrażeń w domowym zaciszu, warto mieć na uwadze, że coraz więcej produkcji oferuje jakość 4K, czyli standard zużywający dużą ilość danych. Przyjrzyjmy się zatem rekomendowanej prędkości łącza dla popularnych platform streamingowych.

Disney Plus

HD – 5 Mb/s

4K UHD – 25 Mb/s

Netflix

HD – 5 Mb/s

4K UHD – 15 Mb/s

HBO Max

HD – 5 Mb/s

4K UHD – 50 Mb/s

YouTube

HD – 5 Mb/s

4K UHD – 20 Mb/s

Jeśli chcemy cieszyć się stabilnym obrazem najwyższej jakości bez zakłóceń, to dobrym pomysłem będzie wybranie internetu światłowodowego. Dlaczego? W momencie odtwarzania filmu lub serialu w serwisie streamingowym urządzenie pobiera dane z zewnętrznego serwera. Światłowodów cechuje się wysoką prędkością transmisji danych, dzięki czemu treści wczytują się szybko, a Ty możesz cieszyć się seansem bez oczekiwania na załadowanie materiału.

Internet do gier? Tu nie ma miejsca na kompromisy

Jak wygląda kwestia gier? Odpowiedź na pytanie o rekomendowaną prędkość łącza wcale nie jest taka posta. W przypadku gier prędkość pobierania nie jest jedynym istotnym czynnikiem, choć jest ważna z dwóch powodów. Gracze, którzy skupiają się na rozgrywce online, docenią szybszy internet z uwagi na płynniejsze wyświetlanie obrazu, a minimalną wartością rekomendowaną jest 25 MB/s. Minimalną, bo w grach powinniśmy kierować się zasadą „im szybciej, tym lepiej”.

Niebagatelne znaczenie ma również stabilność łącza. W grach online liczy się jak najniższy PING, czyli wskaźnik, informujący o niepożądanych opóźnieniach w transmisji, zwanych „lagami”. Mogą one skutecznie utrudnić rozgrywkę i doprowadzić do przegranej, dlatego poszukując internetu do gier warto rozważyć światłowód. Ten rodzaj transmisji zapewnia największą stabilność i szybkość połączenia bez zakłóceń. W przypadku większości gier, takich jak League of Legends, PUBG, czy Counter Strike: Global Offensive zaleca się PING poniżej 50 ms, a ze światłowodem nietrudno o uzyskanie wyniku poniżej tej wartości.

Stabilny i szybki internet w przypadku gier ważny jest też z powodu ich stale zwiększającej się wagi. Prędkość pobierania rzędu 100-300 Mb/s wystarczy do potyczek sieciowych, ale ściąganie fabularnych gier offline może potrwać wtedy wieki. Popularny Microsoft Flight Simulator waży ok. 127 GB, a w przypadku Call of Duty: Modern Warfare trzeba liczyć się z koniecznością pobrania z sieci aż 250 GB. Gry przyszłości będą jeszcze bardziej szczegółowe, dlatego też entuzjaści tej formy rozrywki powinni celować w oferty z prędkością pobierania nie mniejszą niż 1 Gb/s. Łatwo obliczyć można, że przy maksymalnej prędkości pobieranie nowych tytułów zajmie tylko kilkanaście minut, a dzięki wysokiej stabilności światłowodu opóźnienia i lagi nie będą doskwierać.

Światłowód a ekologia

Czy wiecie, że światłowód to rozwiązanie bardziej przychylne naturze, niż kable miedziane? Nie tylko zapewnia większy zasięg sieci przy znacząco mniejszej i wadze i wielkości kabli, ale przede wszystkim nie wymaga do wytworzenia miedzi, której wydobycie zanieczyszcza środowisko. Bazuje natomiast na dwutlenku krzemu, czyli jednym z najobficiej występujących pierwiastków na ziemi, a jego ekstrakcja jest mniej szkodliwa.

Dodatkowo sama żywotność światłowodu jest znacznie dłuższa i wynosi minimum 20-25 lat. Nie wymaga więc częstej konserwacji, co jest równoznaczne z tańszym i prostszym utrzymaniem przy wykorzystaniu mniejszej ilości materiałów.

Internet coraz cięższy

Na koniec kilka słów o kilka słów o przeglądaniu stron Internetowych. Jest to wszakże najbardziej podstawowa i powszechna rzecz, jaką wykonujemy w codziennym poruszaniu się po sieci. Czy prędkość internetu ma w tej kwestii jakieś znaczenie? Tak, bo strony stają się coraz cięższe. Na przestrzeni ostatnich 10 lat średnia waga strony internetowej wzrosła aż o 356 procent, z około 484 kilobajtów do 2205 kilobajtów (według badania HTTP Archive). Składa się na to rosnące wykorzystanie obrazów, wideo, fontów czy oprogramowania analitycznego.

To jak szybko strona się otworzy, zależy oczywiście w głównej mierze od właściwej optymalizacji, ale stabilne i szybkie łącze także ma znaczenie, bo dzięki niemu coraz cięższe treści będą wyświetlały się szybciej. Zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że przewiduje się jeszcze większą wagę stron internetowych w przyszłości.

Jaki światłowód od Orange?

Orange ma w swojej ofercie 3 pakiety internetu światłowodowego, z prędkością pobierania do 300 Mb/s, 600 Mb/s i 1 Gb/s. Który wybrać do rozrywki? To oczywiście zależy. Podstawowy pakiet sprawdzi się bowiem w przypadku casualowych użytkowników, którzy relaksują się poprzez zgłębianie niezliczonych zasobów sieci, czytając blogi i przeglądające media społecznościowe. Faktem jest jednak to, że najlepsze wrażenia w rozumieniu ogólnym – nie tylko w grach, ale i streamingach – zapewni opcja z prędkością pobierania do 1 Gb/s.

Jest nie tylko najbardziej przyszłościowa i przygotowująca na dynamicznie zmieniające się środowisko rozrywki internetowej, ale także najbardziej komfortowa pod względem oszczędności czasu, bo wideo w jakości 4K będzie odtwarzać i pobierać się w kilka chwil, a ściągnięcie nawet najbardziej obszernej gry przy maksymalnej prędkości pobierania nie zajmie dłużej niż kilkanaście minut.

Warto też zaznaczyć, że światłowód to rozwiązanie przychylniejsze naturze, niż kable miedziane.

Jeśli zaś chcecie poznać pełną ofertę Internetu światłowodowego od Orange wraz ze wszystkim szczegółami, to odsyłam pod ten adres.

