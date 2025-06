Internet i telefon na firmę - szybko i tanio

W ostatnim czasie Plus udostępnił nową ofertę łączoną na abonament komórkowy, telewizję czy internet stacjonarny lub mobilny dla klientów indywidualnych. Teraz przyszedł czas na firmy, które równie szybko i tanio będą mogły skonfigurować sobie zestaw potrzebnych usług.

Przy okazji sprawdzania nowej oferty łączonej dla firm w Plusie sprawdziłem też, jak to wygląda u pozostałych operatorów. W zasadzie nie ma gdzie indziej tak dobrze zrobionego konfiguratora dla więcej niż jednej usługi.

W ofercie Orange dla firm, mamy wprawdzie trzy propozycję na połączenie usług do telefonu i na internet (światłowody lub internet mobilny), ale tylko przy zestawie wybranych pakietów i ich parametrów. Chcesz wiedzieć więcej — zadzwoń.

W Play można wybrać albo dwa numery komórkowe w cenie jednego, albo kilka numerów, brak opcji łączenia z internetem — to sprawdzimy, dzwoniąc na infolinię.

Z kolei w T-Mobile można sprawdzić na stronie abonamenty komórkowe dla dwóch numerów lub abonament komórkowy z internetem.

Ciężko więc komuś zamawiającemu usługi w firmie sprawdzić i porównać wszystkie oferty czy ich ceny u każdego z tych operatorów, bez wertowania kilkunastu stron czy konieczności wykonania kilku telefonów, co potrafi trwać wieczność.

Jak to rozwiązał Plus? W zasadzie na jednej stronie możemy sobie skonfigurować i sprawdzić ceny wszystkich zestawów usług telekomunikacyjnych, niezbędnych do codziennej pracy w małych firmach.

Abonament komórkowy na firmę dla kilku numerów

Potrzebujemy tylko kilka numerów na firmę? Zaznaczamy odpowiednią opcję i przechodzimy do wyboru ich liczby.

Co ciekawe, przy kolejnym numerze nie ma rabatu 20 zł czy 30 zł od ceny bazowej, jak to zwykle bywa, a płacimy za kolejny numer 20 zł miesięcznie, a za kolejne 30 zł.

Chcemy droższy abonament z internetem bez limitu danych i prędkości, dopłacamy do całej paczki numerów — nie do każdego z osobna, 30 zł miesięcznie.

Abonament komórkowy z internetem stacjonarnym na firmę

Najlepsze w tym jest jednak to, że każda kolejna usługa łączona na jednym koncie firmowym kosztuje tylko dodatkowe 30 zł miesięcznie.

Przy wyborze światłowodów z limitem prędkości do 600 Mb/s z trzema numerami komórkowymi, zapłacimy 140 zł miesięcznie.

Natomiast zwiększenie limitu prędkości światłowodów do 1 Gb/s i zdjęcie limitów danych i prędkości w telefonach, to znowu tylko 30 zł miesięcznie więcej.

Abonament komórkowy z internetem mobilnym na firmę

Brak zasięgu światłowodów w lokalizacji naszego biura? Również na tej samej stronie wybierzemy konfigurację dla zestawu: abonamenty komórkowe z internetem mobilnym.

Tu kolejne zaskoczenie, bo jak wiemy, internet mobilny jest droższy od światłowodów, w tej ofercie ceny mamy takie same.

Internet mobilny bez limitu danych i prędkości zarówno w telefonach, jak i w routerze mobilnym? 30 zł więcej za wszystko.

Mechanizm jest zawsze taki sam, potrzebujemy na firmę dodatkowo jeden numer czy pakiet internetu mobilnego? 30 zł dodatkowo. Dwa pakiety? 60 zł dodatkowo, itd. do 10 sztuk.

Tak powinna wyglądać konfiguracja usług łączonych u każdego z operatorów, to pozwala na prawdę na szybkie porównanie ofert i wybranie najlepszej dla siebie (tak samo działa to na stronie dla klientów indywidualnych) czy swojej firmy.

