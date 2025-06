Takiej oferty na internet jeszcze nie było - płacisz, jak korzystasz

Operator Vectra udostępnił dziś unikalną na rynku ofertę na Internet Elastyczny, pozwalającą na okresowe opłacanie i korzystanie z dostępu do sieci.

Trudno uwierzyć, że do tej pory żaden operator na to nie wpadł, by udostępnić taką ofertę na internet stacjonarny. Grupa docelowa jest bowiem całkiem spora, obejmuje zarówno osoby wynajmujące komuś mieszkania, jak i właścicieli domów oferujących okresowe czy sezonowe wynajmy.

Oczywiście w takich przypadkach zawsze można wykupić internet na umowie na czas nieokreślony. Jednak ma to swoje wady, bo często jest od droższy niż na umowę na czas określony, a po jej wypowiedzeniu sprzęt trzeba zwrócić.

Vectra wprowadza propozycję pakietów, w których klienci zapłacą jedynie za te miesiące, kiedy rzeczywiście potrzebują dostępu do Internetu i telewizji. To idealne rozwiązanie dla tych, którzy chcą korzystać z dostępu do usług operatora, a jednocześnie mieć realny wpływ na miesięczne wydatki – nawet z umową na czas określony.

W ofercie Internet Elastyczny w Vectra można teraz zamówić internet z limitem prędkości do 300 Mb/s na 3 lub 6 miesięcy, na przykład teraz na okres wakacyjny - za 64,98 zł miesięcznie (+ opłata za modem). Po wybranym okresie internet zwalnia do 1 Mb/s za 0 zł miesięcznie (płacimy tylko za modem) - nie trzeba przy tym zwracać sprzętu.

W każdej chwili, w razie potrzeby (ponownego wynajmu) można zamówić z powrotem przywrócenie prędkości do 300 Mb/s na 1 miesiąc, 2, 3, 4 lub 12 miesięcy - aktywuje się automatycznie po dokonaniu płatności.

Powyższa grafika ilustruje najtańsze rozwiązanie, ale dostępne są też opcje z wyższymi prędkościami internetu czy też z dostępem do telewizji:

1 Mb/s ze wzrostem prędkości do 600Mb/s za 74,98 zł/mies. + opłata za modem 10 zł,

1 Mb/s ze wzrostem prędkości do 300Mb/s + Telewizja w Pakiecie Stalowym ze wzrostem do Platyny (168 kanałów) za 94,98zł/mies. + opłata za modem 10 zł,

1 Mb/s ze wzrostem prędkości do 600Mb/s + Telewizja w Pakiecie Stalowym ze wzrostem do Platyny (168 kanałów) za 104,98zł/mies. + opłata za modem 10 zł.

Umowę podpisujemy w każdym z wymienionych pakietów na 23 miesiące, a dostępne one są dla nowych klientów, jak i obecnych aktywujących usługi w nowej (dodatkowej) lokalizacji.

Źródło: Vectra.