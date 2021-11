Smartfon w abonamencie u operatora czy w sklepie?

Jak oceniam tę opłacalność? Wszyscy wiemy, że operatorzy sprzedają smartfony na raty, ale część ich kosztów „zaszywają” w kosztach abonamentów. Tak więc aby otrzymać pełen obraz ceny smartfonów w abonamencie odejmuje opłatę za same usługi od opłaty za najtańszą ofertę bez zobowiązania i różnicę mnożę razy okres zobowiązania. Jeśli wynik jest mniejszy niż obniżka na smartfona, to warto rozważyć jego zakup w abonamencie.

W przypadku promocji na OPPO Reno6 Pro 5G, Orange miał trudniejsze zadanie, bo trwa właśnie Black Week, ale i tak udało się obniżyć cenę tego smartfona do poziomu opłacalności.

Cena bazowa OPPO Reno6 Pro 5G w jednym z popularnych elektromarketów wynosiła przed Black Week 3 699,00 zł, obecnie - jeszcze do końca listopada można go kupić za 500 zł mniej, czyli za 3 199,00 zł. Ile zapłacimy za niego w Orange?

Specyfikacja OPPO Reno6 Pro 5G

Na początek jednak, garść informacji o tym smartfonie. W naszych rękach była tylko wersja Oppo Reno6 5G, z pierwszymi wrażeniami możecie zapoznać się na poniższym wideo:

Oraz z recenzją tekstową pod tym linkiem.

Jednak OPPO Reno6 Pro 5G robi sporą różnicę - jak przystało na wersję Pro, dlatego poniżej w tabelce możecie zapoznać się z pełną specyfikacją obu smartfonów.

OPPO Reno6 5G OPPO Reno6 Pro 5G Wyświetlacz 6,43” | 2400 x 1080 | AMOLED | HDR | 90 Hz 6,55” | 2400 x 1080 | AMOLED | HDR 10+ | 90 Hz Ochrona Corning Gorilla Glass 5 | Powłoka oleofobowa, tył szkło hartowane Corning Gorilla Glass 5 | Powłoka oleofobowa, tył szkło hartowane Procesor MediaTek Dimensity 900 2x 2,4 GHz + 6x 2,0 GHz Qualcomm Snapdragon 870 1x 3,2 GHz + 1x 2,4 GHz + 6x 1,8 GHz GPU ARM Mali - G68 Adreno 650 Pamięć 8 GB + 128 GB 12 GB + 256 GB Aparat selfie 32 MP (f/2.4) 32 MP (f/2.4) Aparat główny Główny 64 MP (1/2”, f/1.7)

Ultraszerokokątny 8 MP (120°, f/2.2)

Makro 2 MP (f/2.4) Główny 50 MP (1/1,56”, f/1.8, OIS)

Ultraszerokokątny 16 MP (123°, f/2.2)

Teleobiektyw 13 MP (5x zoom hybrydowy, f/2.4)

Makro 2 MP (f/2.4) 5G/4G/LTE 5G − 3,57 Gbps DL / 700 Mbps UL

4G − 1,2 Gbps DL / 150 Mbps UL 5G − 3,57 Gbps DL / 700 Mbps UL

4G − 1,2 Gbps DL / 150 Mbps UL SAR Ciało 1,175 W/kg | Głowa 0,957 W/kg Ciało 1,181 W/kg | Głowa 0,808 W/kg Łączność bezprzewodowa NFC | BT 5.2 | Wi-Fi 6 | 802.11 b/g/n/a/ac/ax Dual Band Wi-Fi Display NFC | BT 5.2 | Wi-Fi 6 | 802.11 b/g/n/a/ac/ax Dual Band Wi-Fi Display Złącza USB Typ − C USB Typ − C Bateria 4300 mAh | Ultraszybkie ładowanie SuperVOOC 2.0 65 W 4500 mAh | Ultraszybkie ładowanie SuperVOOC 2.0 65 W Czas rozmów i czuwania Do 32 godzin | 14,5 dni Do 14 godzin | 13 dni System operacyjny Android 11 | ColorOS 11.3 Android 11 | ColorOS 11.3 Metody odblokowania Czytnik w ekranie | Rozpoznawanie twarzy Czytnik w ekranie | Rozpoznawanie twarzy Wymiary i waga 156,8 × 72,1 × 7,59 mm | 182 g 160,8 × 72,5 × 7,99 mm | 188 g

OPPO Reno6 Pro 5G w abonamencie Orange

Promocyjna cena na OPPO Reno6 Pro 5G obowiązuje w abonamencie Plan 80 - nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz 105 GB transferu danych. Do tego miesiąc abonamentu gratis, 300 GB w prezencie do wykorzystania przez 3 miesiące oraz dostęp do HBO GO za 5 zł miesięcznie.

Najtańsza opcja bez zobowiązania z dostępem do 5G w Orange, to oferta na kartę za 40 zł miesięcznie - nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz 60 GB transferu danych, bez wliczania transferu wykorzystywanego nasocial media 0 usługa Social Pass w cenie.

Mamy więc różnicę w cenie usług na poziomie 40 zł (960 zł przez 24 miesiące), a uwzględniając HBO GO - 20 zł (480 zł przez 24 miesiące), wrzućmy więc to teraz w tabelkę i sprawdźmy czy zniżka na samego smartfona jest wyższa.

Orange bez HBO GO Opłata na start Miesięczna opłata Liczba miesięcy Razem OPPO Reno6 Pro 5G 0,00 zł 97,99 zł 24 2 351,76 zł Abonament 5G 0,00 zł 80,00 zł 23 1 840,00 zł Razem 4 191,76 zł Sklep OPPO Reno6 Pro 5G 0,00 zł 106,63 zł 30 3 198,90 zł Oferta na kartę 5G 0,00 zł 40,00 zł 23 920,00 zł Razem 4 118,90 zł Różnica 72,86 zł

Bez HBO GO różnica w cenie smartfona wynosi 847,14 zł, a więc jest nieco niższa, ale dorzućmy teraz do tego HBO GO.

Orange z HBO GO Opłata na start Miesięczna opłata Liczba miesięcy Razem OPPO Reno6 Pro 5G 0,00 zł 97,99 zł 24 2 351,76 zł Abonament 5G 0,00 zł 80,00 zł 23 1 840,00 zł HBO GO 0,00 zł 5,00 zł 24 120,00 zł Razem 4 311,76 zł Sklep OPPO Reno6 Pro 5G 0,00 zł 106,63 zł 30 3 198,90 zł Oferta na kartę 5G 0,00 zł 40,00 zł 23 920,00 zł HBO GO 0,00 zł 24,90 zł 24 597,60 zł Razem 4 716,50 zł Różnica -404,74 zł

Teraz już zdecydowanie bardziej opłaca się oferta na abonament niż opcja sklepowa i oferta na kartę. Wydaje się jednak, iż w obu opcjach korzystanie wypada oferta na abonament, choćby biorąc pod uwagę zawartość usług, zwłaszcza transfer danych.