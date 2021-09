Oppo Reno6 5G - unboxing i pierwsze wrażenia

Oppo pokazało właśnie oficjalnie nowe modele swoich smartfonów - Oppo Reno6 5G i Oppo Reno6 Pro 5G. Tego pierwszego używam już od kilku dni, przygotowałem więc dla Was materiał wideo z pierwszymi wrażeniami.

Oppo Ren6 5G to tańsza z dwóch nowych propozycji producenta. Smartfona wyposażono w jasny, mierzący 6,43 cala ekran AMOLED z odświeżaniem 90 Hz i rozdzielczością 1080 na 2400 pikseli. W środku MediaTek Dimensity 900 5G wspierany przez Mali G78 MC4. Do tego 8GB pamięci RAM i 128 GB pamięci na dane UFS 2.1, niestety bez możliwości rozbudowy kartami. Rozbudować można natomiast pamięć RAM, wirtualnie korzystając z pamięci na dane, maksymalnie o 5 GB, specjalną funkcję wystarczy włączyć w ustawieniach, a później zrestartować smartfona. Z tyłu dostaliśmy zestaw trzech aparatów. Główny z matrycą 64 Mpix, wspiera go 8 Mpix obiektyw szerokokątny i 2 Mpix obiektyw makro z czujnikiem temperatury barw. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej, zapraszam serdecznie na wideo, które możecie obejrzeć powyżej.