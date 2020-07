„Aparaty OPPO Reno 3 przetestowałam w trakcie lotu motolotnią.” – Recenzja naszej czytelniczki

Zauważalne było również to, jak Oppo Reno 3 idealnie dopasowuje się do dłoni. Przyciski: zarówno do regulacji głośności jak i zasilania, umieszone są w wygodnym miejscu. Telefon posiada też port minijack- co ostatnio rzadko się zdarza. Mimo dużego ekranu 6,4 cala (1080 x 2400 px) jest on smukły, lekki i w końcu mieści się w mojej dłoni. Podoba mi się to, że czytnik linii papilarnych znajduje się pod ekranem, który działa błyskawicznie i skutecznie. Jest to zaskakująco wygodne rozwiązanie, mimo przyzwyczajenia w użytkowaniu czytnika umieszonego na tylnym panelu.

Aparaty Oppo Reno 3 przetestowałam w trakcie lotu motolotnią. Dzięki temu, że smartfon dobrze leży w dłoni i nie jest śliski, nie bałam się, że podczas lotu wyślizgnie mi się z ręki. Wykonywanie zdjęć ułatwiło mi to, że wiele opcji jest dostępna na ekranie głównym aparatu, gdyż w trakcie lotu nie miałam czasu na szukanie ustawień. Zdjęcia mimo, że były robione „na szybko” wyszły ładnie, a dzięki możliwości dużego przybliżenia, mogłam uchwycić obiekty, które nie były zauważalne na pierwszy rzut oka.