Zostań recenzentem – pokaż nam, jak byś przetestował Oppo Reno 3 i zgarnij smartfona na własność

Tomek recenzował niedawno Oppo Reno 3 na łamach Antyweb3. To fajny smartfon ze świetnym wyświetlaczem, niezłymi aparatami i długim czasem pracy na jednym ładowaniu. W dodatku dobrej cenie, co na pewno przełoży się na jego popularność. Ale o tym będziecie mogli przekonać się sami, wraz z OPPO przygotowaliśmy dla Was konkurs, w którym do wygrania będzie właśnie Oppo Reno 3.

Na pewno wielokrotnie czytając lub oglądając nasze recenzje pomyśleliście, że zrobilibyście to lepiej. No i teraz macie okazję wcielić swoje pomysły w życie. Bo zadanie konkursowe zasadniczo jest proste. Chcemy żebyście wymyślili jakąś fajną, kreatywną formę przeprowadzenia testu Oppo Reno 3, która nie tylko weźmie ten telefon kompleksowo na warsztat, ale będzie również ciekawa i świeża. Wiadomo, że trzeba przeanalizować te kluczowe elementy, takie jak wygląd i wykonanie, ekran, specyfikację i wydajność, czas pracy na jednym ładowaniu, prędkość ładowania czy możliwości aparatu. Ale to tylko szkielet takiego testu. O tym jak fajnie i ciekawie go rozwinąć zdecydujecie już Wy, a my ocenimy Wasze pomysły. Zwycięzca wygra smartfon, a jego praca zostanie opublikowana na Antyweb – ale nie zapominajcie proszę, że chodzi przede wszystkim o dobrą zabawę.

Zgłoszenia konkursowe zostawiajcie w komentarzach pod tym wpisem konkursowym lub filmem na YouTube. Macie czas od dziś, 11 maja 2020 roku od godziny 12:00 do dnia 25 maja 2020 roku do godziny 23:59. Ogłoszenie zwycięzcy nastąpi tydzień później, czyli 1 czerwca 2020 roku. Poniżej znajdziecie szczegółowy regulamin konkursu:

Regulamin konkursu, w którym do wygrania jest smartfon Oppo Reno 3.

Jesteśmy bardzo ciekawi Waszych pomysłów i życzymy Wam powodzenia!

Tekst powstał we współpracy z OPPO.