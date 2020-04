Oppo Reno 3 Pro w przedsprzedaży. W gratisie słuchawki za 600 zł!

Oppo Reno 3 Pro – specyfikacja techniczna

6,5 calowy wyświetlacz AMOLED, 1080 x 2400 pikseli, 402 ppi, zabezpieczony szkłem Gorilla Glass 5,

układ Qualcomm SDM765G 1 x 2,4 GHz, 1 x 2,2 GHz, 6 x 1,8 GHz, grafika Adreno 620,

12 GB RAM,

256 GB pamięci wbudowanej,

system Android 10 z nakładką Color OS 7,

łączność bezprzewodowa: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1, LTE, NFC,

USB C,

aparaty z tyłu: 48 Mpix f/1.7 z OIS, 13 Mpix f/2.4 (teleobiektyw), 8 Mpix f/2.2 (szeroki kąt 115 stopni), 2 Mpix f/2.4 (wykrywanie głębi),

aparat z przodu: 32 Mpix (f/2.4),

bateria 4025 mAh, wsparta szybkim ładowaniem 30 W,

wymiary: 160 × 72.4 × 7.7 mm,

waga: 171 gramów,

cena: 2599 zł (w przedsprzedaży ze słuchawkami Oppo Enco Free).

Czy warto skusić się na przedsprzedaż?

Jeżeli odejmiemy od urządzenia cenę słuchawek (599 zł) wychodzi nam, że za samo Oppo Reno 3 Pro zapłacimy równo 2000 zł. Czy warto się skusić na taką promocję? Kluczowa będzie tu odpowiedź na pytanie, co cenimy sobie bardziej. Jeżeli zależy nam na telefonie ze Snapdragonem 765G, to w ofercie Orange możemy za 200 zł mniej dostać Xiaomi Mi 10 Lite 5G. Mamy tu ten sam procesor oraz obsługę sieci 5G, jednak o połowę mniej pamięci RAM, wolniejsze ładowanie i nie tak dobry zestaw aparatów. Jeżeli natomiast chcemy otrzymać jak najwięcej za jak najmniej, to za 2599 zł, to w tej cenie możemy poszukać np. Huaweia P30 Pro, który w swoim czasie był najlepszym fotosmartfonem i wciąż charakteryzuje się bardzo dobrą wydajnością