Wiemy już wszystko o Oppo Find X3 Pro 5G

Sezon premier rozpoczyna się w pełni, swojego flagowca pokazał już Samsung, za chwilę zrobi to OnePlus, a już dziś światu najnowszy smartfon prezentuje inna firma z portfolio BBK Eletronics. Oppo niedawno pokonało Huaweia w rodzimych Chinach, więc zapewne firma chciałaby się na tym szczycie utrzymać. Temu ma służyć właśnie premiera nowego modelu Find X3 Pro. Poprzednik kusił Snapdragonem 865, ekranem OLED 120 Hz, 512 GB miejsca na pliki i dwoma aparatami 48 Mpix (zwykłym i szerokokątnym) oraz 5 krotnym zoomem optycznym. Co ma do zaoferowania jego następca?